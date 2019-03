Chacón renuncia a ser candidata a la secretaría general pero sí acudirá a las primarias

La exministra socialista Carme Chacón ha anunciado que renuncia a presentarse como candidata a la secretaría general del PSOE que quedará vacante tras la renuncia de Rubalcaba y que se hará efectiva en el Congreso extraordinario convocado el próximo mes de julio.

No obstante, sí que ha apuntado que respaldará a los candidatos que apoyen unas primarias abiertas "con fecha cierta" para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno, a las que sí concurrirá.

En una carta abierta a los militantes, Chacón asegura que no contribuirá a "la ceremonia de la confusión" que supone, a su juicio, la consulta no vinculante abierta a todos los militantes propuesta por la dirección del partido para elegir secretario general.

"No seré candidata a ese proceso si es aprobado. No contribuiré a la ceremonia de confusión. Y me limitaré a apoyar a los candidatos o candidatas que se comprometan a la celebración de unas elecciones primarias abiertas con fecha cierta", alerta.

Para Chacón, la consulta no vinculante para elegir secretario general del PSOE que con toda probabilidad ratificará este lunes la Ejecutiva Federal, es un "retroceso" con respecto a las elecciones primarias abiertas y no proporciona siquiera "garantías básicas" porque lo que habilita es un referéndum no vinculante.

"Evidencia el propósito de evitar nuevamente a toda costa las primarias abiertas que estaban aprobadas, reguladas y convocadas para sustituirlas por un sucedáneo confuso e improvisado y fraguado fuera de las reglas y los órganos legitimados del partido", denuncia.

A partir de ahí, Chacón anuncia que se pondrá a trabajar para que se convoquen unas elecciones primarias abiertas en las que puedan participar "todos los ciudadanos progresistas".

"Cuando sean convocadas concurriré a esas elecciones", anuncia la exministra, que añade que esas primarias abiertas no son sólo cuestión de democracia sino que se han convertido "en la única vía de recuperación del partido" que debe regresar a los valores "de una izquierda comprometida con la igualdad y con vocación de Gobierno".

En la carta a los militantes, que ha difundido también a través de la página web -primariasbiertas.com-, Chacón es muy crítica con el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien acusa de "enrocarse" y no dimitir a pesar de que los ciudadanos "volvieron la espalda" y el PSOE obtuvo "los peores resultados de su historia" en las elecciones europeas.

Lamenta que Rubalcaba dijera que carecía de legitimidad para pilotar unas primarias abiertas pese a estar aprobadas por el Congreso y dos días después propusiera "nada menos" que un cambio de estatutos para que los militantes votasen directamente al nuevo secretario general. "Los ciudadanos contemplan la situación con perplejidad. Los militantes, con desesperación", advierte.