El CGPJ abre una diligencia al juez del caso Errejón tras recibir más de 900 quejas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa tras recibir más de 900 quejas y denuncias por el comportamiento del juez Adolfo Carretero, encargado de la instrucción del caso de la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón a la actriz Elisa Mouliáa, durante la declaración de la denunciante.

Así fue el interrogatorio

El interrogatorio tuvo lugar el pasado jueves 16 de enero cuando el exdiputado de Sumar, Iñigo Errejón, y Elisa Mouliá declararon por primera vez ante el juez tras la denuncia por agresión sexual. En este, el juez Carretero cuestionó en varias ocasiones el testimonio de la actriz.

En primer lugar, puso en duda la denuncia por el tiempo que Mouliáa tardó en interponerla "¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y, al no corresponderle, por eso ahora le denuncia por haberse reído de usted?", preguntó. Ante lo que la actriz respondió que no se "atrevería" por "miedo, porque tengo una hija".

También le realizan preguntas cuestionando la actitud de la actriz en el momento en el que se produjeron los hechos. "Usted es una persona acostumbrada al público, ¿no fue capaz de decirle que las condiciones (que según la actriz le impuso Errejón) no eran aceptables?" o "¿Le dijo que parara?". "Me quedé bastante cortada y no supe reaccionar. "Me sentí bastante violentada", contestó Mouliaá. "¿No es capaz de decir a ese señor 'cómo me dices eso'?" "Es que no entiendo por qué se sintió violentada", se señaló el juez.

El juez llegó a reprochar a Mouliaá que no incluyese en la denuncia que esa noche estaba muy borracha. "Recuerdo que estaba muchísimo más ebria de lo normal, me daba vueltas todo, tengo lagunas", le explicó la actriz. Usted en la denuncia no lo dijo. "¿Estaba muy ebria, seguro?", repreguntó el juez. Además, preguntó a la actriz: "(Errejón) se sacó el miembro viril. "¿Sabe usted para qué?", "Supongo que para violentarme", aclaró ella. "¿Pero le intentó bajar a usted las bragas? "¿Cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?", le preguntó el magistrado.

Críticas de Podemos y Sumar

Sumar criticóduramente al juez que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá, calificando su interrogatorio como "revictimizante" e "inaceptable", además de desincentivar a las mujeres a denunciar este tipo de situaciones. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, denunció que el trato del magistrado no ofreció un entorno seguro ni para Mouliaá ni para las mujeres en general, exigiendo disculpas y un cambio de actitud.

Vidal expresó su indignación tras ver el interrogatorio, calificándolo de "horroroso" y una "falta de respeto", especialmente por tratarse de un hombre dictando cómo una mujer debe sentirse ante una posible agresión sexual. También transmitió su apoyo a la actriz y destacó la importancia de que la Justicia sea percibida como un lugar seguro para todas las mujeres.

Por su parte, Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, reforzó esta postura, señalando la necesidad de formación en género para muchos jueces, algo que ya defendía el Ministerio de Igualdad en la legislatura anterior.

