César Carballo, sobre el sustituto de Salvador Illa: "Me gustaría que fuera alguien que por primera vez sepa de Sanidad"

El doctor César Carballo, director adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha hablado en Espejo Público sobre la gestión de Fernando Simón al frente del CCAES: "Te pagan para proteger al país, no vale con decir 'no va a haber ningún caso'. Pero, ¿y si lo hay? Las decisiones que ha tomado él personalmente han costado muchas vidas. Decir que el 8 de marzo no había transmisión comunitaria... sí la había. El problema es que no nos dejó hacer las pruebas epidemiológicas cuando lo decíamos. Y eso causa muertes y hace que el 8 de marzo no estemos preparados para lo que llega. Cuando dice que no está de acuerdo con las PCRs en aeropuertos... mira lo que pasa ahora. Esos errores han tenido mucha repercusión en que nuestro país lidere los peores datos en las tres olas".

Carballo no coincide tampoco con la predicción de Fernando Simón de que estamos ya en la meseta de la tercera ola: "¿En base a qué lo dice? ¿Dónde están los datos que decían que la variante británica era marginal? Dice cosas que no se sustentan con los datos. No está ahí para eso, sino para protegernos. Esos mensajes que lanza no son coherentes con los datos que tenemos", ha explicado a Susanna Griso.

¿Quién será el sustituto de Illa?

Sobre el próximo ministro de Sanidad que sustituirá a Salvador Illa después de que dimita para ser candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, el doctor César Carballo ha confesado: "Me gustaría una persona que por primera vez en muchos años sepa de lo que habla. Es que no vale cualquiera para esto. En otros sitios se coge a gente que sepa de Sanidad, no te digo ya de medicina. Hay gente muy capaz en el PSOE para hacerlo. Conocemos a gente en Madrid que serían estupendos ministros de Sanidad. Ahora, si pensamos en cupos y otras cosas, pues nos pasará lo que nos ha pasado con Illa. En medio de una tercera ola brutal se va el que comanda el barco; esperemos que al menos se coja a alguien que sepa de gestión de la sanidad".