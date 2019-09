La Ministra Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha calificado de "terrible" la sugerencia de la Fiscalía de instalar cámaras permanentes en las aulas de los centros educativos. La medida, que causó algo de revuelo, estaba recogida en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado ante el aumento de los delitos sexuales a menores en los últimos años.

Celaá, en una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero, considera que "todas las propuestas pueden ser debatidas", pero que es una "medida absolutamente fuerte" teniendo en cuenta que "no es precisamente en las aulas donde se producen esas agresiones". Cabe recordad que la Fiscalía no solo sugería aulas educativas, sino también despachos e incluso en los propios hogares.

La portavoz de Gobierno ha querido remarcar que en su etapa como consejera de Educación, Universidades e Investigación de Gobierno vasco se acordó instalar cámaras un instituto cuando se habían producido unas "ciertas incidencias "que hicieron ver esa idea como la más oportuna, pero nunca, asegura, como "censura previa". "Quizás no se produzcan más agresiones si no que las gente las denuncia más, por suerte", ha sugerido en la entrevista.

Por otro lado, ha apuntado a que le gustaría que "saliera fumata blanca" de la reunión con Unidas Podemos y ha asegurado que la propuesta de Pedro Sánchez es "un escenario excelente" para lograr la confianza en el PSOE que la formación morada dice no tener. , ha insistido en que le gustaría mucho que la formación morada aceptara este martes la propuesta puesta encima de la mesa por el presidente del Gobierno en funciones por tener "todos los elementos posibles de ser conveniada y comprometida: programa, garantías, método y acción". "Me gustaría que hoy saliera fumata blanca, no queremos ir a elecciones, queremos configurar un gobierno cuanto antes porque está todo preparado y tenemos la maquinaria un tanto gripada con el bloqueo", ha señalado. Respecto a la pretensión de Podemos de formar un gobierno de coalición, Celaá ha subrayado que un país necesita un solo gobierno, un solo gabinete, porque es un órgano colegiado y dirigido por una sola persona que es el presidente. Por ello, "lo responsable" es configurar un solo gobierno, sólido, coherente y solvente y para ese gobierno no había condiciones en el mes de julio. "Pedimos a Podemos que dé el paso y dando el paso tendremos gobierno esta semana", ha afirmado

Celaá también ha querido salir en defensa del Presidente del Senado, Manuel Cruz, tras la información publicada por el diario ABC en el que aseguran que Cruz plagió en su manual de filosofía, recalcando que "tiene todos sus respetos intelectual y personalmente" y ha asegurado que él mismo saldrá a dar explicaciones. “Creo que Manuel Cruz se explicará y esto quedará explicitado. No hay problema por mi parte de que siga siendo presidente del Senado”,ha subrayado la portavoz"

Preguntada acerca de los cambios que se han introducido para el nuevo curso escolar bajo su mandato en el Ministerio de Educación, la socialista ha apuntado que la principal novedad es la aprobación de la ley de la "reversión de los recortes educativos". La ministra en funciones ha asegurado muchas Comunidades autónomas ya destinan el mismo gasto en educación que en los momentos previos a los recortes y que "ha disminuido el ratio de alumnos por aula". También ha querido destacar las novedades introducidas en la formación profesional, asegurando que se han eliminado "todos los elementos que la esclerotizaban" y que se busca la conversión a una educación digital, "porque no es el futuro, ya está aquí".