Cayo Lara: "El Gobierno ha cogido una hoja de ruta equivocada" en Cataluña

ENTREVISTA POLÍTICA EN ESPEJO PÚBLICO

El coordinador federal de IU dice que no confía en que Jordi Pujol, que se espera comparezca este viernes en el Parlament, "vaya a contar la verdad de lo que ha ocurrido" con el dinero defraudado. Subraya que Rajoy "no ha tenido la habilidad suficiente para negociar un proceso para la consulta" y dice que "la Democracia no le tiene que tener miedo a una consulta".