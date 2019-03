Jordi Pujol admite que tuvo dinero en el extranjero sin regularizar

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha anunciado este viernes que "en los últimos días" su familia ha regularizado sus cuentas en el exterior, un dinero que no ha cuantificado y que, ha dicho, proviene de una herencia de 1980.



En un comunicado, ha explicado que el dinero proviene de una herencia que recibió la familia en septiembre de 1980 después de la muerte de su padre, Florenci Pujol i Brugat, y cuyos fondos fueron destinados a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos.



Pujol señala que, aunque "su conciencia y su cargo le empujaban a rechazar esta herencia", no lo hizo para respetar la voluntad de destinar estos fondos a su familia, y pide perdón a aquellos que se hayan podido sentir defraudados.



Pujol ha difundido un comunicado en el que se defiende de las informaciones publicadas sobre supuestas irregularidades cometidas por su familia y en el que expresa su compromiso a comparecer ante instancias tributarias y judiciales para esclarecer los hechos.



En la nota, Jordi Pujol afirma que miembros de su familia, sin concretar quiénes, han regularizado en estos "últimos días" una herencia de su padre ubicada en el extranjero y de la que no da cifras.



El expresidente catalán explica que su padre, Florenci Pujol, dispuso como última voluntad que unas cantidades de dinero ubicadas en el extranjero, que no estaban regularizadas cuando falleció en septiembre de 1980, fueran destinadas a los siete hijos y a la esposa de Jordi Pujol.



La razón es que su padre consideraba "errónea" e "incierta" su decisión de hacer carrera política en lugar de seguir en el mundo empresarial, según explica Jordi Pujol.



Pero la repentina muerte de su progenitor, a los cinco meses de su toma de posesión como presidente de la Generalitat, prosigue, le llevó a encargar la gestión de estos fondos a una persona de su máxima confianza y de la de su padre hasta la mayoría de edad de sus hijos.



Pujol resalta en el comunicado que, transferida esta gestión, no quiso saber "el más mínimo detalle" de estos fondos, lo que considera ahora un "error original" que "contaminó directamente", señala, a sus siete hijos y a su esposa.



El expresident subraya que no encontró el momento "adecuado" para regularizar esta herencia en últimos 30 años. Finalmente, en "los últimos días", los miembros de la familia Pujol han regularizado la situación como consecuencia del nuevo marco legal español que incentiva el retorno de capitales a España y que prevé "penalizar extremadamente" regularizaciones futuras, según señala la nota, que no indica ninguna cifra.



"De los hechos descritos y de todas sus consecuencias soy el único responsable y quiero manifestarlo de forma pública, con mi compromiso absoluto de comparecer ante autoridades tributarias o, si es pertinente, ante instituciones judiciales para acreditar estos hechos y de esta manera acabar con las insinuaciones y comentarios", remarca.



Pujol cierra su escrito admitiendo "dolor" por lo que todo esto significa para su familia, para él mismo y para tanta gente, dice, que "se pueden sentir defraudada", a los que pide "perdón". Y concluye confiando que esta declaración "sea reparadora en lo que sea posible del daño y de expiación para mí mismo".