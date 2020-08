Álvarez de Toledo, tras su destitución: "Es una decisión que lamento profundamente porque la considero perjudicial para el PP"

Cayetana Álvarez de Toledo ha lamentado haber sido destituida como portavoz del PP en el Congreso y considera que esta decisión perjudica al Partido Popular. "Es una decisión que lamento profundamente porque la considero perjudicial para el PP", ha señalado.

Tras hacerse público el comunicado que anunciaba la destitución de Álvarez de Toledo, ha convocado a los medios de comunicación para realizar una declaración pública frente al Congreso de los Diputados. Ha sido recibida entre aplausos por los allí congregados.

Ha comenzado su declaración explicando que Pablo Casado le pidió que viniera a Madrid para reunirse con él, motivo por el cual ha tenido que interrumpir sus vacaciones. "El presidente del PP me ha comunicado su decisión de destituirme", ha indicado.

Antes de comenzar a exponer los motivos que han llevado al presidente del PP a destituirla de su cargo, la ya exportavoz ha asegurado que esas causas le "parecen desdichadas y no las comparto".

Los motivos de la destitución

Cateyana Álvarez de Toledo ha expuesto los motivos por los que Pablo Casado ha decidido destituirla de su cargo. "Pablo Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad, su decisión me parece la culminación de eso de 'Cayetana va por libre'", ha apuntado.

"Siempre he creído que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento nunca es un ataque a la autoridad", ha indicado, tras lo que ha dicho que está convencida de que "Casado necesita a su lado personas con criterio propio y leales".

El "segundo reproche" de Pablo Casado a Cayetana Álvarez de Toledo ha sido su referencia a la destitución del jefe de la asesoría parlamentaria del PP, lo que ha considerado como "una invasión de competencias del partido sobre la dirección del grupo parlamentario". "Desde el minuto uno el secretario general del partido intentó restringir al mínimo la autonomía del grupo parlamentario", ha apuntado.

Otra de las justificaciones de la destitución ha sido la calificación de muchos medios de comunicación de Álvarez de Toledo como "dura" y "radical", y su "relación con Vox". "¿Es radical hacer oposición firme al gobierno más radical de la democracia, que es el que tenemos la desgracia de padecer?", se ha preguntado la exportavoz.

"Otra de las causas es que empieza en septiembre otra etapa política y le preocupaba mi actitud ante los presupuestos y ante las negociaciones del pacto por la Justicia", ha indicado Cayetana Álvarez de Toledo, tras lo que ha señalado que no es "partidaria de un pacto con el PSOE por el reparto de cargos en la Justicia".

Cayetana Álvarez de Toledo, que fue nombrada como portavoz del PP en el Congreso por Pablo Casado, pese a las divergencias con algunos sectores del partido, dejará su cargo, después de varias diferencias notables con la dirección nacional en los dos años que ha estado al frente del grupo parlamentario. Su puesto pasará a ser ocupado por Cuca Gamarra.