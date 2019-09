La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insistido en la inocencia de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que han sido imputadas por la supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular en el caso 'Púnica'. A su entrada al Comité de Dirección del PP, Alvarez de Toledo ha señalado que Aguirre y Cifuentes "son inocentes", pero que el día que no lo sean, "si es que no lo son", ha asegurado que será el momento de hacer "todo tipo de comentarios" incluidos los del grupo 'popular' que tendrá "la obligación" de hablar de ello. Álvarez de Toledo también ha afeado a los medios de comunicación por "elevar conclusiones lapidarias que son provisionales" y que, a su juicio, tienen que estar sometidas "a un largo proceso de investigación" antes de darlas por certeras. "Las indefensiones empiezan en la propia notificación y eso no puede ser en un Estado de Derecho", ha puntualizado. Por eso, la 'popular' ha considerado que se debe hacer "una meditación" sobre cómo se trata el tema en la prensa: "Ustedes tendrán que hacer una reflexión profunda", ha indicado.

ES EL PASADO

El secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, ha defendido que el partido está centrado en "seguir trabajando por los españoles" y ha rechazado opinar sobre la situación de Aguirre y Cifuentes hasta que finalice el proceso. insisten en defender la presunción de inocencia a la vez que han subrayado que se trata de un asunto del pasado con el que quieren poner distancia y pasar página para centrarse en los asuntos más inmediatos de la actualidad política. Además, recuerdan que Aguirre ahora es una afiliada rasa del PP sin ninguna responsabilidad en el partido. García Egea ha mostrado una lista que, según ha asegurado, recoge el nombre de cien cargos públicos cuyas imputaciones han sido archivadas.