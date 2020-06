Catalá está seguro de que Montoro dará "explicaciones pormenorizadas" al juez Llarena sobre el dinero del referéndum del 1-O

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, dará "explicaciones pormenorizadas" al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el dinero del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña.

Catalá explica en una entrevista en La Razón que el Ministerio de Hacienda tiene un mecanismo de control riguroso de las cuentas y la tesorería de la Generalitat y cree que Montoro se refería a eso cuando aseguró que no se había gastado dinero público en la organización del 1-O, porque "ese sistema está garantizando que no se desvíen fondos".

"Otra cosa es, añade, si antes de que el Ministerio de Hacienda pusiera ese sistema se han podido desviar fondos de manera ilícita y es lo que investiga un juez". El titular de Justicia confiesa además en la entrevista que sintió "frustración" cuando las autoridades alemanas denegaron la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"No lo entendí", señala Catalá, que, no obstante, espera que Alemania atienda finalmente a los requerimientos del Tribunal Supremo y le entregue. Se muestra convencido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha servido para restablecer la normalidad democrática y advierte de que con "dianas" los jueces no van a cambiar de criterio.

"Quienes creen que amenazando, coaccionando, haciendo escraches o pintadas en las viviendas de los jueces van a cambiar de criterio, se equivocan, no van a torcer el brazo de poder judicial independiente que tenemos", asegura.

Reitera, por otra parte, el compromiso del Gobierno con las víctimas de ETA sobre que no habrá ningún tipo de negociación ni beneficio para los presos de la banda terrorista, mientras que sobre la presienta madrileña, Cristina Cifuentes, dice que le merece "toda la credibilidad".