Casado: "A tiempo están Puigdemont y Junqueras de parar una convocatoria ilegal y de convocar elecciones anticipadas"

Pablo Casado ha recordado durante un entrevista en Espejo Público que la operación policial de este miércoles contra el referéndum ilegal del 1 de octubre respondía a una orden judicial. "Quien ha pasado el rodillo por el Parlament de Cataluña y ha pisoteado el Estatut son los partidos independentistas", ha defendido el vicesecretario de Comunicación del PP.

No obstante, ha parafraseado a Mariano Rajoy para tender la mano para que "se pare esta deriva suicida" y ha propuesto un anticipo de las elecciones para que "en Cataluña se vote con las garantías que da la ley". "Votar no es democrático si no se cumple la ley", ha reiterado.

"Toda España y todo el mundo ha visto que hemos hecho todo lo posible para evitar este choque y ellos han seguido hacia adelante", ha denunciado Casado, y ha añadido que todavía "hay un cambio de agujas para evitar ese choque de trenes, o un choque de su tren con el muro de la legalidad".

El político popular también considera que Carles Puigdemont explica lo que está ocurriendo exactamente de manera opuesta a la realidad y que "por mucho que se repita una mentira no se va a convertir en verdad".

En cuanto a que Pablo Iglesias opine que los detenidos de este miércoles son "presos políticos", a juicio de Casado el líder de Podemos "pocas lecciones puede dar de democracia, ya que se han forrado con dólares chavistas" y "flaco favor hace la historia de la democracia española".