Rajoy, sobre el 1-O: "Cada ilegalidad tendrá su respuesta firme y rigurosa"

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este miércoles a los responsables de la Generalitat que "cesen en sus actuaciones" porque "saben que este referéndum ya no se puede celebrar" porque "nunca fue legal y legítimo" y están "a tiempo de evitar males mayores".

"No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", ha dicho Rajoy en una comparecencia en La Moncloa, en la que ha insistido en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".

"España es un Estado democrático y de derecho", dice Mariano Rajoy, quien asegura que en los últimos días se ha demostrado que tiene los "mecanismos" necesarios para defender la legalidad. Y para exigir "responsabilidades" a quienes están "poniendo en riesgo la convivencia".

El presidente ha reconocido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los jueces. "Protegen la libertad de los ciudadanos y velan por el respeto a las leyes".

"Las leyes son el instrumento que nos hemos dado para convivir en libertad y señalar nuestras discrepancias de manera pacífica y justa. Por eso nadie puede pretender situarse por encima de ellas. Y por eso la desobediencia a la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia", declara el presidente. "Ese referéndum" es, desde su inicio, "radicalmente antidemocrático".

"Votar solo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley y respetando los derechos de todos. No se puede votar para incumplir la ley".

"En democracia se vota para tomar decisiones de manera inclusiva, escuchando la pluralidad de la sociedad", sostiene el presidente. "Lo que está en juego no es una demanda política, que tiene sus cauces de expresión. Lo que está en juego es el fundamento de la democracia. El Estado de derecho ha actuado y lo seguirá haciendo", ha continuado. Y ha asegurado que a cada infrinmimiento de la ley habrá una respuesta "firme", "rigurosa" y "proporcionada". Rajoy ha declarado que el Gobierno velará por que ningún ciudadano de Cataluña resulte perjudicado.

El presidente aboga por la unidad. "La suya es una causa justa", asegura Rajoy en referencia a los alcaldes que han optado por negarse a colaborar para la celebración del referéndum.

"A los responsables de la Generalitat les digo que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum no se puede celebrar. Nunca fue legal o ilegítimo". "Regresen a la ley y a la democracia", añade. "Si les importa la mayoría de los catalanes, renuncien a esta escalada de desobediencia", añade el presidente. "A nadie beneficia este desafío constante a la democracia y a la ley", continúa. Rajoy ha afirmado que el referéndum "no es más que una quimera" y ha advertido a los responsables del Govern de que "aún están a tiempo de evitar males mayores".