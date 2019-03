Casado: "Es mucha casualidad que los tres trabucazos sean cuando se habla de mí para la Comunidad, el Ayuntamiento y ahora para el congreso"

Pablo Casado "ya está en la carretera", tras el anuncio en el que indicaba que se presenta a las primarias para el próximo congreso del PP y después de que Alberto Núñez Feijóo renunciase a hacerlo, el vicesecretario de Comunicación habla de "ilusión y de futuro" para apelar "a la gran mayoría" de votantes que quiere recuperar.

En esta carrera están confirmados su nombre, el de José Manuel García Margallo y José Ramón García. En las próximas horas se pronunciarán Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal y es entonces cuando está previsto que se alcen las espadas entre los partidarios de una y de otra.

La capacidad de Casado para unir diferentes sensibilidades no está en cuestión y aunque el prefiere no pronunciarse sobre presuntas diferencias advierte de que "no soy árbitro de nadie ni tampoco soy la liebre de nadie. Yo si me presento es para ganar y para llegar hasta el final". Por ello ha defendido que van a ser "unas primarias sanas y constructivas" y considera que "hace falta que en este proceso salgamos fortalecidos como compañeros".

En lo que le afecta directamente reconoce que "es mucha casualidad que los tres trabucazos que me han dado han sido cuando se hablaba de mí para presidir la Comunidad de Madrid, cuanso se hablabla para el Ayuntamiento de Madrid y ahora que me presento para el congreso del PP. Me lo intento tomar a broma porque respeto mucho la profesión periodística, la universidad y la justicia, pero llega un punto en el que uno se pregunta..."

Pablo Casado ha asegurado que cuando él anunció su candidatura no sabía qué decisión iba a tomar Feijóo, pero ha puesto en valor la "excelente" relación que tiene con el mandatario gallego."Si de mí dependiera sería un orgullo que pudiera colaborar en mi proyecto, que no es mi proyecto, puede abarcar a todo el partido. Él tiene que seguir al frente de Galicia o lo que sea. Tiene mi admiración y amistad".

Casado ha reconocido que "reviatlizar el partido en estos años no es una tarea fácil. Yo creo que hay que estar 'full time' porque hemos recibido un duro golpe. Nos han echado del Gobierno y nos han echado del Gobierno después de haber perdido muchos votos en las elecciones anteriores y de una legislatura complicadísima".

En este sentido ha apuntado que "lo que tenemos que hacer es reconectar ahora con nuestros votantes, liderar esa España de las banderas y si se me permite ir directamente a la base de Vox y Ciudadanos que se ha nutrido del descontento de algunos militantes y votantes nuestros. Y hay que hacerlo además desde la modernidad".

