Casado, sobre Cataluña: "Si el radicalismo y el populismo gana en uno de los Estados, la enfermedad se extenderá inmediatamente a toda la UE"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que el conflicto de Cataluña no es sólo un asunto español sino también europeo y advirtió de que si "el radicalismo y el populismo gana en uno de los Estados, la enfermedad se extenderá inmediatamente" por toda la Unión Europa.

Durante una intervención ante sus compañeros del Partido Popular Europeo en Viena, el líder popular aseguró que "los independentistas y populistas catalanes están cuestionando la democracia española y también la europea". "Lo que estamos viendo estos días en Cataluña en un resurgimiento de la peor Historia europea", lamentó.

Casado denunció que en Cataluña se dan situaciones de intimidación, exclusión social, miedo, adoctrinamiento e incluso agresiones físicas.

El líder popular afirmó que España, como democracia madura, no puede permitir que una "minoría" ponga en riesgo sus valores y "sistemáticamente ataque los derechos de ciudadanos españoles que no comparten las tesis independentistas".

En ese sentido, el presidente del PP criticó que no haya tenido efecto la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Muchos españoles no entenderán que el autor del mayor ataque a la democracia española desde el golpe de Estado de 1981 esté moviéndose libre por distintos países" sin que se haya aplicado esa orden europea de arresto.