Las palabras de la reina Letizia a Rosa, que perdió a su padre por la DANA: "Si yo pudiera hablar..."

Rosa perdió a su padre en la fatídica DANA que arrasó Valencia -y otras zonas cercanas- y este lunes tuvo la oportunidad de hablar con la reina Letizia, quien acudió a la misa funeral celebrada en la Catedral de Valencia junto al rey Felipe VI. Los monarcas arroparon a los familiares afectados por el temporal tras la eucaristía. Esta mujer explica que habló con la reina "como Letizia Ortiz Rocasolano", "más que como reina", preguntándole "que a ella qué le parecía, si era una catástrofe natural o era realmente una negligencia", a lo que asegura que doña Letizia le contestó: "Si yo pudiera hablar...".

Hay muchos que sostenían en sus manos las fotografías de los familiares que perdieron en la DANA, e incluso algunos abandonaron la catedral -"me he salido de la catedral"- porque no querían ver a los políticos que asistieron. "Yo no quería compartir espacio con ellos". Esta es la rabia que muchos sintieron en un momento aún complicado. Hay quienes se quedaron sin invitación, aunque prefieren que haya sido así: "No tengo pero, ¿usted se sentaría con los asesinos de su hijo?", decía una señora. "Como si esto fuera una discoteca", critican algunos el procedimiento por el que se ha organizado el evento, repartiendo invitaciones.

También hay quienes encontraron algo de consuelo con el acompañamiento y las palabras de los reyes. Es el caso de Julio, quien perdió a su mujer en Paiporta. "Me dio el pésame y le dije que gracias por asistir a la misa", nos cuenta. Hay otra chica que explica que fueron "muy cercanos" y "nos han arropado".

Una vez terminó la solemne misa funeral que fue organizada por el Arzobispado de Valencia, presidida por el arzobispo Enrique Benavent, es cuando los reyes dieron el pésame durante 28 minutos a las familias, cerca de 400 allegados, acompañados durante la misa por miembros de los gobiernos de España y valenciano, varios presidentes autonómicos y de muchos valencianos.

El Gobierno de España estuvo representado durante la ceremonia por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el Ejecutivo valenciano ha asistido en pleno, encabezado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Entre los dirigentes políticos que han estado, los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de Andalucía, Juanma Moreno; de Aragón, Jorge Azcón; y el de Murcia, Fernando López Miras. También estaban el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva; la alcaldesa de València, María José Catalá; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente José Mompó, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, entre otros muchos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com