Casado asegura que el único acuerdo al que tiene que llegar el Gobierno es "que los Mossos no reciban órdenes ilegales y que apliquen la ley"

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, criticó este jueves la exigencia de Podemos al Gobierno español de introducir un impuesto a la banca y aseguró que más impuestos solo alejarían las inversiones del país.

"En plena deslocalización financiera tras el brexit (la salida británica de la UE), lo que debería hacer España es mostrarse atractiva a los bancos extranjeros, sobre todo a los americanos, que buscan una localización con pasaporte europeo", dijo el presidente del PP ante la prensa al margen de un encuentro del Partido Popular Europeo en Viena.

Casado, que se ha reunido esta tarde con el presidente austríaco, Sebastian Kurz, ha expresado su desacuerdo con la implantación del impuesto a la banca, una tasa que contemplaba también el ahora gobernante PSOE socialista en su programa y que finalmente parece haber limitado a un impuesto a las transacciones financieras. "Yo no estoy a favor de los impuestos a la banca, porque los acaba pagando quien tiene una cartilla, quien tiene una cuenta de ahorro, quien tiene hipoteca, quien tiene un préstamo", ha dicho.

"La banca en España, por los tipos de intereses que tenemos, no tiene mucho margen para no repercutir cualquier tasa a sus clientes. Por tanto creo que una mala idea, pero es peor idea aún si se aplica a las transacciones financieras", ha agregado Casado. "La llamada 'tasa Tobin' no tiene sentido en un entorno cada vez más globalizado y, sobre todo, en un momento en el que son las clases medias y los pequeños ahorradores son los que están realizando transacciones financieras a diario", ha dicho líder popular.

En su etapa como líder de la oposición, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso en el Congreso la posibilidad de gravar a las entidades financieras con el fin de recaudar hasta 1.000 millones de euros para invertir en las pensiones.

El Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido este jueves al gobierno socialista que cumpla con su palabra y aplique el impuesto de solidaridad a las entidades bancarias, tal y como contemplaba el programa del PSOE.