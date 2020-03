Pablo Casado advierte al gobierno de que no apoyará los dos últimos decretos sobre el coronavirus si no se modifican

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha lanzado una seria advertencia al Gobierno. asegura que su partido no apoyará los dos últimos reales decretos ley aprobados sobre el mantenimiento del empleo y el cese de actividades no esenciales a noser que que se modifiquen. Casado ha reprochado al Ejecutivo lo que ha calificado de "mentiras".

Casado ha ofrecido una rueda de prensa telemática en la que ha abordado la entrada en vigor este lunes de la paralización decretada por el Gobierno de las actividades no esenciales por el coronavirus. El presidente de los populares ha dicho que si el Gobierno plantea "decretos sin anunciar como un trágala", el PP no podrá seguir "remando en la misma dirección hacia una cascada".

Por eso, ha reclamado al Gobierno que el coste de las medidas económicas no recaiga en las empresas. Exige al Ejecutivo que actúe "sin agendas ideológicas radicales" cuando haya que tomar medidas. Hacía referencia a la posible influencia de los socios de gobierno de Unidas Podemos en las decisiones adoptadas en las últimas horas que afectan a la economía.

Desde el Partido Popular, el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo coincide con el lehendakari y líder del PNV Iñigo Urkullu en que la restricción puede acabar con muchas empresas y piden un "cierre ordenado". Feijóo asegura que "nos preocupa que dar al botón de pausa pueda ser dar al botón de apagado" y Urkullu cree que "existían otras alternativas menos lesivas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso asegura que criticar al gobierno no significa ser desleal: "lo que hago es reivindicar lo que es bueno para Madrid, y nadie me va a detener porque la lealtad no tiene que ver con esto".

Inés Arrimadas exige a Sánchez "certidumbre y seguridad"

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha pedido al gobierno que dé certidumbre y seguridad. Pide "un colchón económico" ante el nuevo parón de la economía que ha empezado este lunes: "No dudamos que sea algo necesario pero hay que evaluarlo bien y consensuarlo con los agentes políticos y sociales".

Arrimadas cree que "no se puede pedir a determinados sectores que paralicen toda su actividad sin darles una alternativa". Cree la líder de Cs que lo que se está viendo estos días es lo contrario a la seguridad jurídica y la certidumbre que se necesita en estos momentos, empezando por el hecho de que el decreto con las nuevas restricciones saliera casi a medianoche.