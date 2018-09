Carmena: "Estoy dispuesta a ser de nuevo candidata para la Alcaldía de Madrid"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado que encabezará la candidatura municipalista en las elecciones de 2019. "He tomado la decisión de que, cuando llegue el momento y cuando se convoquen las nuevas elecciones municipales, estoy dispuesta a ser de nuevo candidata para la Alcaldía de Madrid", ha anunciado.

Acompañada por la mayoría de sus ediles, Manuela Carmena ha comparecido en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para anunciar formalmente que opta a la reelección y que lo hará en una plataforma que -ha dicho- no creará ella sino todo Madrid.

Carmena ha confesado que tenía "muchas dudas". "Yo siempre había dicho que un período electoral era suficiente y he cambiado de opinión porque tengo unos buenísimos concejales que me han vuelto a convencer", ha afirmado.

"He tenido la enorme suerte de tener un grupo de colaboradores llenos de vida y de proyectos y me han hecho ver que todo lo que estábamos haciendo estaba todavía por concluir", ha confesado la alcaldesa. Ha asegurado además que no solo han sido los concejales "sino muchas personas" que se lo han pedido.

Carmena ha pedido que se deje de hablar de campaña electoral ya que ahora es "la alcaldesa". "Cuando llegue el momento y las elecciones se convoquen, será el momento en que hablemos de cómo va a ser la candidatura y cuales van a ser las pautas en los que se van a desarrollar los programas", ha señalado.

La regidora madrileña ha asegurado que se reunió ayer con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por "deferencia", como también llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Aquí hay sitio para todas las personas, estén militando o tengan carné de lo que tengan, es a nivel personal", ha afirmado Carmena rodeada por la mayoría de sus concejales.