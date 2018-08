Carmen Calvo sobre las polémicas declaraciones de Quim Torra: "Con una frase inaceptable no se ataca al Estado Español"

Durante una manifestación independentista organizada por la ANC y Òmnium, por los atentados de Barcelona, frente la cárcel de Lledoners, Torra afirmó que: "El Govern que lidera la lucha por una causa justa, por un país que lucha por la democracia y la libertad", además recuerda "atacar" al Estado español, que lo calificó como "injusto", informa EFE. En ese momento, el presidente de la Generalitat estaba visitando al exconseller del interior Joaquin Forn, que se encuentra en prisión preventiva.

La vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo no ha dudado en responder a Torra y ha recordado que el Gobierno sabe cuáles son sus obligaciones constitucionales, además ha señalado que "Con una frase inaceptable no se ataca al Estado español". Calvo no solo ha mencionado a Torra en su discurso, sino que ha pedido a la derecha española que: "Que le hagan oposición al Gobierno, pero no le hagan oposición a España".