El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que el Govern que lidera sabe que "lucha por una causa justa, por un país que lucha por la democracia y la libertad", y ha aseverado: "No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto". Así se ha manifestado el president en el último parlamento de la concentración independentista convocada por la ANC y Òmnium frente a la cárcel de Lledoners para homenajear al exconseller Quim Forn el día que se cumple un año de los atentados terroristas del 17-A en Cataluña.

"No pararemos no solo hasta que los compañeros sean libres y hayan vuelto los exiliados, sino hasta que lo sea nuestro pueblo", ha dicho Torra frente al más de un millar de personas que, pese a la lluvia, ha acudido hasta el centro penitenciario de Lledoners. "No debemos defendernos de nada, porque Europa nos ha dado la razón. Si Europa juzga de una manera y España de la otra, ¿quién tiene el problema?", se ha preguntado tras referirse a las resoluciones judiciales en Bélgica o Alemania sobre los casos del expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers huidos.

Asimismo, ha llamado a iniciar "una marcha para recuperar los derechos civiles y políticos de este país hasta que sea efectiva la república". "No pararemos", ha insistido entre aplausos y vítores.

El president ha reivindicado el "espíritu de convivencia y solidaridad" que, ha dicho, mueve al pueblo catalán, y ha pedido a la sociedad que rechace siempre "cualquier intento" para evitar que así sea, pues Cataluña es "un país que quiere paz y quiere convivencia". Torra, a quien ha acompañado durante todo el día la mujer de Forn, Laura Masvidal, que incluso ha asistido con él al acto de homenaje institucional a las víctimas por la mañana en la plaza de Cataluña, ha señalado que hará frente a "esta gran causa general contra el independentismo, a esta gran farsa".

Previamente, ha dedicado el homenaje "en primer lugar, a los familiares de las víctimas", y ha reconocido que la Generalitat "quizás no ha sabido acompañar(las)". En este sentido, ha indicado: "Solo si somos capaces de conseguir acompañar a las víctimas lo conseguiremos", ya que su gobierno debe ocuparse siempre de "las personas".

Antes de comenzar este acto independentista, Torra ha visitado a Forn en la cárcel de Lledoners junto al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la portavoz del Govern y consellera de Presidència, Elsa Artadi; el conseller de Interior, Miquel Buch, y la consellera de Justicia, Ester Capella.