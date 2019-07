La vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha declarado que "nosotros hemos hecho todo lo que correspondía" al ser el partido que ganó de "forma rotunda las elecciones", aunque sin mayoría suficiente.

Han intentado negociar con una fuerza "afín", pero "no ha podido ser por la situación de falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derechas que han estado con los brazos caídos sin asumir las responsabilidades en las que las urnas también les colocaron" para impedir que un gobierno dependa de los independentistas y que ya no haya candidato ahora. "No habrá sido por el deseo del PSOE si se llega a elecciones", si no que para Calvo es porque no se han movido ni PP, ni Ciudadanos ni Podemos. Ha dado por concluido el intento de gobierno de coalición con el partido de Pablo Iglesias, "eso no se puede olvidar", tras suceder por segunda vez. Para el gobierno en funciones, toca explorar otras situaciones".

Ha anunciado que Pedro Sánchez volverá a hablar con los líderes de los partidos. También se ha reunido con el rey, pero en el despacho habitual de todas las semanas. Como problemas añadidos en esta situación el gobierno apunta la proximidad de la sentencia del 'procés' y la inminencia del un 'brexit' incierto.