Carmen Calvo sobre la decisión del rey Juan Carlos: "El rey emérito no huye de nada"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que el rey Juan Carlos "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa. Simplemente se va del país y hay que respetar su decisión". Tras su declaración, ha recalcado que la decisión de abandonar España "no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado".

Además, explica que aunque el rey emérito se vaya a vivir fuera de España, "no significa que no esté a la disposición de nuestro país". La vicepresidenta ha insistido en que la salida del rey Juan Carlos I no significa cambios.

Explica que la Jefatura del Estado continuará tal y como estaba. "El Gobierno tiene una relación impecable, fructífera y necesaria con Felipe VI", ha explicado.

"Creemos que es absolutamente bueno para la institución y, naturalmente, para Felipe VI en su trabajo impecable por nuestro país, en un presente y en un futuro que va a necesitar de la unidad y la coordinación", ha continuado.

El Gobierno, además, explica que están en "perfecta coordinación con la propia Jefatura del Estado y con el rey Felipe VI".

Respuesta a varios miembros de Unidas Podemos

Estas declaraciones responden a varios miembros de Unidas Podemos, como la ministra de Igualdad Irene Montero, que calificaron de huida la posición del rey Juan Carlos.

En cuanto a la posición de Podemos, Carmen Calvo ha explicado que los partidos políticos pueden mantener sus posiciones en una sociedad democrática, diversa y libre.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, calificó de "huida" la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España y vivir fuera. Iglesias publicó su opinión en Twitter, donde explicó que el rey emérito "debería responder por sus actos en España y ante su pueblo".