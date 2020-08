Irene Montero dice que Podemos no conocía la decisión del rey Juan Carlos: "Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que Unidas Podemos desconoce si ha habido una presunta negociación de Moncloa con la Casa Real en cuanto al traslado del rey emérito Juan Carlos I fuera de España.

Además, apunta que la decisión "no la ha tomado" el gobierno de coalición. "Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno, respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición", ha subrayado en una entrevista en la Cadena Ser.

Estas afirmaciones suceden tras la marcha de Juan Carlos I fuera de España. La ministra de Igualdad ha explicado que "la huida de Juan Carlos de Borbón es indigna" y que "debería rendir cuentas ante su pueblo". Misma opinión que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

También considera que este movimiento "afecta" a la institución de la Jefatura del Estado y que la deja en una situación "comprometedora". Además, ha animado al monarca a rendir cuentas ante los españoles. "Creo que lo lógico y razonable y lo que se espera en el siglo XXI es que cualquier persona que haya cometido actos de corrupción cumpla ante su país y ante la Justicia", ha expresado.

Carga contra Ciudadanos

En cuanto al acuerdo con Ciudadanos, Irene Montero ha vuelto a cargar contra el partido político por "vetar" a miembros de Unidas Podemos en la reunión que mantuvo con el Ejecutivo. Asegura que se ha reunido con una formación política y no con el gobierno de coalición.

Considera que hay que cuidar la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Considera que es menos complicado desarrollar el acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE, ya que conformaron esa mayoría.