Carles Puigdemont presume de tener "bien cogido" al Estado español

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, presume de tener "bien cogido" al Estado. Lo hace cuando se queda un mes para que se celebren las elecciones en Cataluña y después de afirmar que si no sale elegido como presidente del Parlament dejará la política.

Hace unos días, García-Page ya advertía de que el interés de Puigdemont era "acabar el Estado" español. El Partido Popular (PP) lleva meses, desde que Junts apoyó la investidura de Pedro Sánchez, asegurando que quién manda en España es él y no el socialista.

Una vez pactada -y aprobada en el Congreso de los Diputados- la ley de amnistía, los catalanes independentistas quieren más y reivindican la necesidad de que Cataluña se haga respetar ante el Gobierno de Sánchez para conseguir más cesiones, aunque asegura que la otra parte "nunca cede de buen grado".

"Nunca cede de buen grado. Por eso le tenemos que arrancar. Por eso lo tenemos que tener bien cogido. ¿Quién tiene cogido al Estado en estos momentos? No lo tiene el señor Illa, al contrario, es su encargado en Cataluña (...) Nosotros hemos demostrado que podemos tenerlo cogido y que es lo que le conviene a Cataluña en los próximos años", declara Carles Puigdemont.

La precampaña electoral catalana ya calienta motores y se cree que la elecciones del domingo 12 de mayo plantearán a los ciudadanos escoger entre dos vías: una Cataluña "sometida a los intereses de un partido político" o una Cataluña que se pueda "plantar ante el Gobierno".

Por otra parte, Puigdemont también ha cargado contra unos Presupuestos Generales del Estado que está dispuesto a rechazar si no reviertan el "exceso de inversión" en Madrid. "No votaremos unos PGE que lo que desinvierten en Cataluña lo sobrereinvierten en Madrid. ¡Es muy bestia! Entre el expolio fiscal, el dinero que no vuelve a Cataluña, y lo que se deja de invertir, cada año pagamos casi la totalidad del presupuesto de la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

Tellado (PP): "Junts manda y Sánchez obedece; la reconciliación era esto"

El portavoz de los 'populares', Miguel Tellado, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat confirma con sus palabras que "maneja a su antojo" al presidente del Gobierno, de forma que "Junts manda" y Pedro Sánchez "obedece". "La reconciliación era esto", ha expresado con cierta ironía.

"Puigdemont vuelve a decir lo que todos ya sabemos de sobra: que maneja a Sánchez a su antojo y que el cuento de la legislatura durará lo que él quiera. La reconciliación era esto: Junts manda y Sánchez obedece", ha escrito Tellado en su cuenta de 'X.

Puigdemonto dejará la política si no es investido presidente

Carles Puigdemont anunciaba hace unas semanas que abandonará la "política activa" si no logra ser presidente tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.

"No puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia, que es lo que me lleva a presentarme. Tiene poco sentido que ahora me dedique a hacer de jefe de la oposición o vaya al Senado a calentar sillas como senador autonómico", ha asegurado el candidato de JxCat a la Generalitat, en declaraciones a 'Rac1'.

Su regreso a España ya podría tener fecha. Puigdemont aseguró que estará presente en el Parlament de Cataluña el día en que se celebre el debate de investidura: "Con la ley de amnistía, que es una condición necesaria pero no suficiente para resolver el conflicto, se cierra una etapa, la del exilio (...). La manera de devolver dignamente la institución que se fue al exilio es volver al Parlament, en las condiciones que sean".

