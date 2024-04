Page vuelve a cargar contra el "chantaje lamentable" del independentismo: "Puigdemont pretende acabar con el Estado"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha vuelto a cargar contra la Ley de Amnistía que el Ejecutivo ha pactado con los independentistas. Así lo ha hecho martes en 'Espejo Público'. Page también ha aprovechado para apoyar a Salvador Illa en las elecciones catalanas y lanzar un dardo a EH Bildu por no reconocer a ETA como banda terrorista. Además, lamenta que "la situación política en España nos hace tener instituciones centrales dependiendo de un mando a distancia, que es el que tiene Puigdemont. Lo que pretende es acabar con el Estado".

Vuelve a cargar contra la norma que amnistía a los afectados por el 'procés'. Page considera que "estamos viviendo un momento de sometimiento a un chantaje lamentable". Un chantaje "que lo es al Gobierno, pero lo es por definición al orden constitucional". Es grave que se quiera llevar al Tribunal Constitucional hacer un trabajo de creatividad constitucional. Creo que por su peso, básicamente todos los miembros del tribunal dirían que es inconstitucional", ha señalado en la entrevista.

"Lo que es evidente que cualquier norma que habla de cosas que no estaban previstas en el año 78, no puede oponerse a los valores esenciales de la Constitución. Y un valor esencial es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se rompe, por ejemplo, en la sucesión a la corona. Lo que pasa es que es una excepción constitucional", relataba el presidente de Castilla-La Mancha.

Dice que las elecciones catalanas "son muy relevantes". "Creo que el único representante que hay en Cataluña, que todos hemos admirado en el resto de España. Con un elemento de vanguardia, es Salvador Illa. Es una solución útil, el que puede aportar soluciones. Lo demás es volver a llevar a Cataluña al precipicio y a una frustración colectiva".

Dardo a EH Bildu

En unos días tenemos las elecciones en País Vasco. PNV y EH Bildu luchan por ser la fuerza más votada y según las últimas encuestas, la izquierda abertzale podría adelantar a la derecha independentista vasca.

Emiliano García-Page destaca que "el tiempo ha hecho que muchos de los elementos característicos de los radicales vascos, se han ido difuminando". "La tentación humana de mirar hacia delante hace que la gente quiera pasar página", ha esgrimido, aunque matizando que "no va a haber nunca una posición de normalidad mínima hasta que la gente de Bildu reconozca abiertamente que ETA era una banda terrorista asesina que lo que hizo fue destrozar todas las esperanzas y posibilidades de la sociedad vasca y española".

"Si alguien piensa que la batalla se acabó cuando tiraron las pistolas, se equivocan. No hay más que escuchar en Bildu las barbaridades que se dicen desde el punto de vista de la independencia", lamenta el presidente manchego.

Begoña y el caso Air Europa

García-Page ha querido defender la integridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su mujer, Begoña Gómez: "Mi percepción personal. Le mentiría si le dijera en mi conocimiento personal sobre lo que es la realidad del Presidente, de su familia, de Begoña, siempre he pensado que no les alimenta el ánimo lucrativo, el hecho de ir a forrarse. Nunca lo he visto. Me gustaría que las explicaciones que se den vayan en esa dirección".

"Una compañía como Air Europa la hubiera rescatado cualquier Gobierno. Y resulta desproporcionado que se deje influir por una cosa tan nimia como una carta. No me parece el mejor mecanismo para poder influir", ha aseverado en la entrevista.

