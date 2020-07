Cañete pregunta cómo se va a "reducir el 30% las emisiones si no cumplimos el 15%"

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha replicado a la portavoz de Medio Ambiente del PSOE en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, Leire Pajín, que España no se va a comprometer a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2020 cuando "ni siquiera" en el momento actual se han rebajado en un 15 por ciento.



Durante la primera comparecencia del ministro ante esta comisión, que ha durado unas cinco horas, Arias Cañete ha respondido a la diputada socialista, que le ha pedido que aclarase si se iba a apostar por llegar al 20 por ciento de reducción o alcanzar el 30 por ciento y le ha manifestado que el nuevo Ministerio rebaja la ambición medioambiental respecto al anterior gobierno.



"Usted me dice: comprométase al 30 por ciento. Seamos serios, pero si no cumplimos el 15. Ser líder mundial del cambio climático es cumplir los objetivos de Kioto", ha sentenciado el ministro, que ha expresado que, en su opinión, "ser líder supone cumplir" y que a él le gusta cumplir lo que ofrece.



Además, le ha respondido duramente que el Ministerio del que es titular no ha rebajado la ambición medioambiental ya que le da al Medio Ambiente una secretaría de Estado y permanecen tanto la dirección general de Medio ambiente como la oficina de cambio climático. "No existe devaluación", ha subrayado, al tiempo que ha elogiado al "magnífico" secretario de Estado, Federico Ramos de Armas, con quien espera "cubrir perfectamente un ámbito tan importante".



En materia de cambio climático y fijación de objetivos y compromisos de reducción de GEI estima que hay que pensar en que en los próximos 10 años España va a ser un país en crecimiento y generación de empleo, por lo que, si bien ahora los costes son menores "por la crisis", no hay "ninguna financiación en los mercados para afrontar las medidas correctoras que requiere el cambio climático".



Por ello, ha subrayado que los objetivos en esta materia deben ser "ambiciosos, por supuesto" pero, a su juicio, hay que tomarlos "en colectividad". "Ambición toda, pero realismo, en la misma dosis que la ambición, ni más ni menos", ha apostillado.

Previamente, en su comparecencia, el ministro ha prometido poner "todos los recursos" en favor del medio ambiente y ha recordado que, puesto que el régimen del comercio de emisiones abarca más de un millar de instalaciones, se hará "todo lo necesario" para que España esté lista para el nuevo periodo de cumplimiento de Kioto que comienza en 2013.



En todo caso, ha reconocido que para cumplir con los compromisos a corto plazo habrá que acudir a los mercados de derechos de emisión pero que el objetivo es hacer que estas compras de derechos reviertan en el beneficio de empresas españolas en materias como energías renovables, gestión de residuos o transporte eficiente.



En este ámbito, el ministro ha detallado -entre la batería de medidas- que se fomentarán iniciativas que constituyan "el embrión del mayor reto" que es reducir las emisiones de los sectores difusos como el transporte o la edificación, para lo que será necesario mejorar la coordinación.



"El cambio climático debe ir de la mano de la eficiencia energética", ha puntualizado al tiempo que ha defendido el potencial de los bosques como sumideros de carbono o la explotación de la biomasa forestal como recurso energético. Asimismo, otras de las ideas en éste ámbito son la rehabilitación de viviendas, los planes de movilidad de las grandes empresas para empleados; los vehículos limpios; el apoyo del ferrocarril para el transporte de mercancías; o los incentivos para el cálculo de la huella de carbono.

Un nuevo Plan Hidrológio Nacional

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que "abordará" el Pacto Nacional del Agua", que se plasmará en un nuevo Plan Hidrológico Nacional, con el objetivo de garantizar el suministro de agua "en calidad y cantidad", y de manera "solidaria".

En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ministro ha avanzado que revisará "todos los planes de demarcación hidrográfica y potenciará la reutilización y depuración", en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas y con las Sociedades de Agua.

Arias Cañete ha criticado "la herencia recibida" del Gobierno socialista en materia de agua, y, en concreto, "las grandes inversiones realizadas" en desaladoras "cuya producción está por debajo de lo esperado". Además, ha denunciado el incumplimiento de las directivas europeas en materia de agua, ya que ha podido constatar que "España es el país más atrasado en Europa en la aplicación de la Directiva Marco de Agua".

Reforma "profunda" de la Ley de Costas

El ministro ha insistido en que llevará a cabo una "profunda" reforma de la Ley de Costas, "para compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales". El objetivo de la reforma será "mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos de costa, fomentar una adecuada ordenación de la actividad económica y poner en valor económico aquellas zonas ya degradadas y sin valor ambiental".

Por su parte, la protección del medio marino ha acaparado la mayor parte de los anuncios ambientales de Arias Cañete, cuya primera comparecencia en la comisión ha estado centrada fundamentalmente en la agricultura y la pesca. El titular de Medio Ambiente ha explicado que creará una Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, que será la encargada de elaborar una estrategia marina para cada una de las cinco demarcaciones españolas.

Además, el ministro ha subrayado que elaborará un "Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España" para "la protección de la biodiversidad marina", así como un sistema nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental". Arias Cañete también ha apuntado que "revisará" el marco normativo estatal de la red de Parques Nacionales y de la Red Natura 2000, en estrecha colaboración con la Fundación Biodiversidad con la que "convocará ayudas y desarrollará actividades para la mejora del patrimonio natural".

En el terreno de las críticas a la gestión anterior, el ministro también ha dicho que España "se encuentra más lejos de cumplir el protocolo de Kioto", ya que "no se han reducido lo suficiente las emisiones en los sectores de los que responde directamente el Estado".

Además, ha lamentado los "incumplimientos medioambientales" que ha llevado a cabo el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el "importante número" de proyectos de evaluación de impacto ambiental "que se están tramitando sin que se haya procedido a resolución ambiental alguna".

Sobre esos proyectos, el ministro se ha comprometido a realizar "una revisión exhaustiva para agilizar la resolución de los expedientes". Arias Cañete ha prometido, finalmente, que las máximas que guiarán su trabajo serán "el dialogo y la transparencia" en un contexto de "reducidos ingresos y costes crecientes".