Bonet: "El impuesto de sucesiones me parece escandaloso, lo eliminaría porque es pagar tres veces lo mismo"

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha tomado 'un café con Susanna' y se ha mostrado "optimista" con respecto a la situación económica de España. "Soy optimista. Creo que estamos en la senda de la recuperación clara desde el año 2014. Mis previsiones para el 2017 son mejores que las de 2016".

José Luis Bonet ha apostado por la necesidad de la reforma del sistema impositivo y se manifiesta claramente por eliminar el impuesto de sucesiones. "El impuesto de sucesiones me parece escandaloso. El impuesto sobre sucesiones lo eliminaría porque es pagar tres veces sobre lo mismo. Te gravan en el momento de la renta y del patrimonio y cuando te mueres los que lo heredan tienen que volver a pagar", ha explicado.

Bonet ha estado presente tanto en la cena de pre-inauguración del MWC como en la propia inauguración y ha destacado "la cordialidad" que reinaba en el ambiente.

Aunque no quiso dar detalles de los temas de conversación que se hablaron en esa cena, sí aseguró que no se habló de política. Sobre el encuentro de Carles Puigdemont y el Rey Felipe VI insistió en que "la cordialidad tiene que reinar porque no hay razón para otra cosa, y, en definitiva cada uno tiene su propia visión del mundo". Además añadió que "no estuvo atento" a la charla que el presidente de la Generalitat y el jefe del Estado mantuvieron a parte.

Sobre la imagen en la que se ve cierta complicidad entre Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, José Luis Bonet la ha calificado como algo "positivo". "Lo que sí veo es que ha llegado el momento de hablar y esta foto yo la veo muy positiva porque creo que quiere decir que hay una buena relación y es lo que creo que puede conducirnos a una tercera vía que es necesaria y a partir del dialogo que es muy esperanzador que el Gobierno lo haya hecho. Es muy positivo que la vicepresidenta vaya asiduamente a Cataluña y hable con la gente".