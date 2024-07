Vox anuncia que llamará a Sánchez a declarar como testigo en el 'caso Begoña Gómez' si su mujer no da explicaciones

A la salida de los Juzgados de Plaza Castilla el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé ha anunciado en unas declaraciones ante los medios de comunicación que su partido, que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez', llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones".

Todo esto ocurría después de que Begoña Gómez se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción el nos negocios. "Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa" ha añadido Buxadé.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho ha explicado también a la salida de los juzgados que su representada no ha declarado "no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Estamos en un Estado de derecho, en una sociedad democrática avanzada y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías" ha expresado el letrado. "Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente no están lo protegidas que deben estar en un Estado de derecho", ha subrayado también Camacho.

Gómez, que ha entrado a los Juzgados de Plaza Castilla por el garaje e iba vestida de negro - como el pasado día 5 de julio, cuando la declaración se pospuso porque la investigada no conocía toda la acusación-, ha llegado a la sexta planta de los juzgados en ascensor y ha recorrido los escasos pasos que hay hasta la sala de vistas acompañada por cuatro personas de seguridad.

Los ministros defienden a Begoña Gómez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado "absurdo", ridículo" y "cruel" la petición de Vox y ha tildado esa solicitud de "persecución política". Por su parte, Óscar Puente, ministro de Transportes, afirma que "la declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiese servido es para alimentar un circo". La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant también ha defendido que se trata de una "clara persecución" y que "están pasando cosas raras".

