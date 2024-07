Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez: "Me sorprende la entereza y el coraje de mi cliente"

15 minutos es el tiempo que ha permanecido en la sala de vistas del juzgado Begoña Gómez en esta segunda cita ante el juez. La mujer de Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar y su abogado asegura que "no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración".

Antonio Camacho, exministro socialista y abogado de Begoña Gómez ha vuelto a argumentar que es necesario que el juez limite la investigación porque la "declaración del investigado tiene que hacerse con garantías".

En una entrevista con Sandra Golpe en el informativo de Antena 3 Noticias, Antonio Camacho ha asegurado que lo que su representada quiere es dar explicaciones, pero "en un procedimiento en el que se respeten las garantías y se delimite el objeto del procedimiento".

Defiende Camacho que no se les ha informado del motivo por el que tienen que declarar pese a haberlo pedido en diferentes ocasiones. "Es su deseo explicarse, pero en un procedimiento en el que se respeten las garantías y se delimite el objeto del procedimiento. La Audiencia Provincial ya dijo que no había indicios para investigar Globalia, el rescate de Globalia Air Europa, y, sin embargo, el juez en este momento ha pedido el expediente. Hay una contradicción evidente. No estaba en el objeto del procedimiento y, sin embargo, se están pidiendo diligencias. Eso no es propio en un procedimiento legal en un estado de derecho" reprocha.

A su salida del juzgado el letrado señaló que el juez investiga "todos los actos, todas las conductas y todos los comportamientos" de Gómez "desde que su cónyuge es presidente del Gobierno y en relación con la denuncia inicial de Manos Limpias".

Preguntado sobre cuál es el siguiente paso en el procedimiento, Camacho asegura que no puede adelantarlo porque "nos sorprende cada vez que acuerda una diligencia " y añade que lo hecho por el magistrado de pedir el expediente sobre el rescate tras lo que dijo la Audiencia Provincial "no lo había visto a lo largo de toda mi carrera profesional".

Además, ha asegurado que está sorprendido por lo bien que está Begoña Gómez. "Una persona que es inocente tiene una seguridad interior importante. Ella no tiene ninguna duda acerca de su conducta. Es cierto que yo personalmente no soportaría esta campaña desde hace cuatro meses y me sorprende la entereza y el coraje de mi cliente. Se encuentra perfectamente dentro de la situación en la que puede encontrarse una persona que es portada día sí y día también en los medios de comunicación".

Camacho calificó, en los juzgados, de "obvio" que un juez de instrucción "no puede investigar cualquier cosa". "Debe delimitar cuál es el objeto de la investigación, porque esta es una garantía para los investigados, y con la delimitación que ha hecho, y hago referencia al propio juez a través del auto de 1 de julio, este procedimiento se ha quedado sin contenido".

Begoña Gómez fue citada hoy en el juzgado después de que el pasado 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque la mujer del presidente argumentó que desconocía los hechos que se le imputaban ante lo que su defensa avisó de que la querella de 'Hazte Oír' no le había sido notificada.

