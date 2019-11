El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la postura de la coalición soberanista respecto a un gobierno de PSOE y Unidas Podemos dependerá de cuál sea su "receta" para vascos, catalanes y gallegos y, por ello, ha pedido a ambas formaciones que hagan "un ejercicio de honestidad y valentía" y "aclaren a la gente qué es lo que van hacer". Además, ha incidido que "comparten" la lectura que hacen ERC y el Partido Aragonés y, por tanto, son PSOE y Unidas Podemos quienes "abrirán o cerrarán la puerta", que, por el momento, no ven abierta.

EH Bildu mejoró sus resultados y consiguió cinco escaños, además tendrá grupo propio, no estará en el mixto.

En rueda de prensa en San Sebastián, Otegi ha compartido la "sorpresa" que, a su juicio, ha provocado en la sociedad vasca la consecución de este preacuerdo en 24 horas cuando antes de estas últimas elecciones generales no fue posible en seis meses y se ha preguntado si esto es serio. Preguntado sobre cuál será la posición de EH Bildu de cara a la investidura de Pedro Sánchez, Otegi ha señalado que están hablando con los partidos catalanes con vistas a articular "una posición conjunta" que aún "no está cerrada". Además, ha señalado que "la pelota está en su tejado" en alusión a PSOE y Unidas Podemos. En este sentido, les ha emplazado a decir si "van a ser respetuosos con lo que piensan la sociedad vasca y catalana" y ha afirmado que, "en función de eso, actuaremos con plena responsabilidad". Ha incidido, en que "el problema" en Cataluña "no es de convivencia, sino político" y los problemas políticos se resuelven "con política y diálogo".