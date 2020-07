Barreda califica como "hipótesis posible" una candidatura conjunta entre Chacón y Rubalcaba

No obstante, en una entrevista radiofónica, Barreda ha recordado que, "en muchas ocasiones, los intereses de los periodistas no tienen por qué coincidir" con los del partido. De esta manera, el barón socialista ha analizado las consecuencias del anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de no presentarse a las próximas elecciones generales.

El presidente de Castilla-La Mancha ha descartado presentarse como candidato en la celebración de unas primarias para elegir sustituto a Zapatero, al tiempo que ha recordado que en el partido socialista "hay muchos compañeros con madera de líder".

"Yo tengo muy claro que lo único que quiero ser es presidente de Castilla La Mancha, no tengo otro horizonte y no tengo otro planteamiento. Además, esta colmada mi ambición política en la región, no tengo las dificultades que objetivamente tiene Cospedal -su rival en las próximas elecciones autonómicas-, que no está aquí, no esta pensando en Castilla-La Mancha y tiene contradicciones", ha explicado.

No obstante, ha afirmado "no estar en la mente" de otros compañeros de partido, por lo que ha eludido pronunciarse respecto a la posición que tomarán los principales representantes socialistas.

Respecto al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, le ha descartado debido a que entiende que ha sido el propio político quien ya anunció su intención de no volver a presentarse como candidato. "El ha dicho que no se ve y yo le creo, no puedo poner en duda su palabra", ha señalado.

"HA CLARIFICADO LA SITUACIÓN"

En cualquier caso, ha asegurado que el anuncio del "ha clarificado la situación y eso es conveniente". Barreda ha resaltado que Zapatero ha sido "coherente" al tomar esta decisión, ya que era una medida que "había insinuado en más de una ocasión".

Asimismo, ha defendido esta postura, toda vez que él "se lo había pedido" en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses. "Se le ha acusado de todo (a Zapatero), entre otras cosas, de estar aferrado al poder, de manera que haga lo que haga siempre habrá quien le critique", ha resaltado.

A su entender, la salida de Zapatero no influirá en las urnas de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales. "Vamos al éxito electoral y ayer el presidente del Gobierno hizo un ejercicio, además de coherencia, de generosidad política", ha afirmado.

Por último, Barreda ha destacado que el sistema de elecciones primarias es "importante", ya que servirá para "expresar libremente" la voluntad de los militantes. En este sentido, ha comparado este proceso con los mecanismos de elección del PP. "¿Acaso Rajoy o De Cospedal hubieran sido elegidos si hubieran votado los militantes? Probablemente no y, a lo mejor, por eso tienen aversión interna a la participación", ha concluido.