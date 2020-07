Barberá anuncia que se presentará a la reelección en 2015 y asegura que ganará

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado este sábado que se presentará a la reelección en 2015, y ha asegurado que volverá "a ganar" en la ciudad sin "cambios de cromos ni historias".

También ha asegurado que jamás ha dado "un paso atrás ante las dificultades" y que no lo hará ahora. "Para mí no hay mayor honor que ser alcaldesa, aquí estoy y aquí estaré, nada desgasta más que estar 22 años en la oposición", ha agregado.

Así se ha pronunciado la primera edil en su intervención en el acto del PPCV para conmemorar el primer año de Alberto Fabra como presidente del partido, al que han asistido, además del propio Fabra, los ministros de Economía, Luis de Guindos, e Industria, José Manuel Soria, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

Barberá ha indicado en su discurso que en sus 22 años al frente de la Alcaldía de Valencia, el PP ha ganado "en todas las elecciones" y ha resaltado que la ciudad "es uno de los principales activos electorales de la Comunidad y la Comunidad de España", por lo que ha advertido de que "hay que cuidar mucho lo que se quiera mantener".

Ha criticado la actitud "irresponsable" de los socialistas de "agitar las calles"

En este sentido, ha instado a los ministros a transmitir al Gobierno el mensaje de que visite más a menudo la región y ha insistido: "hay que cuidar a Valencia, hay que cuidar a la Comunidad Valenciana", donde el PPCV ha crecido como "partido de base, que se ha hecho fuerte desde la base porque este es un partido de base q siempre se ha hecho fuerte desde la sede no desde ningún despacho institucional ni con la ayuda de algunos programas mediáticos".

Así, ha subrayado ante los 'populares' la necesidad de mantenerse firmes en sus convicciones "por mucho que quieran amedrentarnos, que pretendan rompernos, que se dediquen a insultarnos y acosarnos y por mas que ambicionen borrarnos de la escena política por el método que sea".

Barberá ha reiterado que la Comunitat Valenciana "no tiene más problemas que otras" aunque "haya tenido y siga teniendo el foco encima", sino que se trata de una tierra "líder del crecimiento turístico y motor de exportaciones". Por ello, ha abogado por "levantar bien alta la cabeza y abandonar el derrotismo". "Quienes nos quieren ver amilanados no lo conseguirán", ha insistido.

"Os aseguro que volveremos a ganar las elecciones", ha reiterado la dirigente ante los aplausos del auditorio, antes de aseverar que los 'populares' no tienen "nada de qué avergonzarse" y, si alguien lo tiene, "no tiene sitio en el PP". Por el contrario, ha criticado la actitud "irresponsable" de los socialistas de "agitar las calles" y ha aseverado que "ya no saben ni quiénes son ni a quiénes representan".

Para finalizar, la alcaldesa ha instado a los presentes a "defender la identidad como pueblo" valenciano y ha asegurado que todos junto y unidos van a "devolver el autoestima a los valencianos". "Fuimos y volveremos a ser admirados", ha concluido.