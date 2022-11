Ayuso: "En España faltan médicos, médico que esté en paro esta tarde lo contrato"

Isabel Díaz Ayuso reduce los porqués a la huelga de sanitarios indefinida que hoy comienza en la Comunidad de Madrid a un simple "en España faltan médicos". La presidenta autonómica defiende que "la sanidad pública es un tesoro de todos" pero asegura "en España hay un problema de falta de médicos" y se compromete a que "médico que esté en paro esta tarde lo contrato".

Ayuso resta importancia a las reclamaciones asegurando que "los ciudadanos que nos ven desde otras partes de España se preguntan por qué en Madrid hay esta polémica y esta huelga y no en mi comunidad, si está peor". Ayuso contesta ella misma a la pregunta y anima a esos ciudadanos que no entienden la situación a mirar las tablas del INE o del Sistema Nacional de Salud porque defiende "faltan muchísimos más médicos por población en muchas CCAA".

"Es verdad que Madrid siempre está en el foco político por lo que toca, porque estamos en un enfrentamiento con un Gobierno que está a otra cosa, pero esto sucede en todo el país por tanto es engañarnos" zanja la presidenta.

La mandataria argumenta que "no se trata de que los traiga de Murcia y no se trata de que los quite de Galicia. Se trata de que faltan facultades de medicina, que en 10 años el 50% de los médicos de atención primaria se van a jubilar, que hace falta seguir haciendo oferta, que los médicos extracomunitarios de la Comunidad de Madrid están parados, llevan 1 ó 2 años sin poder incorporarse al sistema porque no les convalidan los títulos".

Asegura que su voluntad es que el conflicto con los sindicatos por los centros sanitarios 24 horas se solucione "lo antes posible". "Tenemos que poner todos de nuestra parte. Haremos lo que sea necesario y también tienen que entender que estamos poniendo todos los recursos a disposición de los médicos para la reapertura de estos centros", ha señalado en una visita a un Viena Capellanes de Alcorcón.