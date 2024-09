Ayuso desvela qué haría si se encontrase con Puigdemont en Gran Vía: "Le invitaría a..."

La nueva fuga de Carles Puigdemont copó la actualidad nacional durante días. Se presentó en Barcelona, dio un discurso y se esfumó sin ser detenido. Sobre él pesaba una orden de detención. Ya está de vuelta en Waterloo. Sobre el líder de Junts ha sido preguntada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes en 'Espejo Público'.

Ayuso ha contado qué haría si se cruzase a Carles Puigdemont en la Gran Vía de Madrid. Asegura que "le invitaría a la comisaría de Leganitos, que últimamente tiene mucha actividad". Antes de eso "le diría que es evidente que Sánchez le iba a engañar porque engaña a todo el mundo. Le invitaría a pasear por las calles de Madrid para que vena la cantidad de catalanes que han expulsado a manos del nacionalismo que ha hundido a Cataluña".

Hace así alusión a que varios agentes de esa comisaría del centro de la ciudad recibieron una orden de alejamiento de los becarios del musical de Nacho Cano por acoso. Cano acusó a través de un comunicado a los agentes de esta comisaría de "intimidar" a 17 becarios de 'Malinche' para que denunciasen una contratación irregular.

Díaz Ayuso, sobre Illa

Sobre la llegada de Salvador Illa al frente del Govern, la presidenta madrileña ironiza que "Illa ha llegado ahí no por ser el gran presidente que Cataluña necesitaba". Sobre el cupo catalán, denuncia "el dineral que tiene Cataluña para malutilizarlo en fabricar otra nación paralegal y en romper con España.

"Illa está caracterizado por ser un hombre de buenas palabras y todo mentira, todo cartón. Pone la bandera de España cuando le van a decir algo y la quita cuando tiene posesión o cuando le tiene que quitar el dinero a los españoles para sentarse a negociar con ERC", destacaba

Ayuso asegura que no se sabe qué concierne ese concierto: "Un Gobierno que no da explicaciones por nada, que miente", subraya y acusa que "se sustentan sobre un pacto que va a minar la igualdad ante la ley y ante las oportunidades de todos los españoles, que va de traer dinero del resto de Comunidades Autónomas y que sueña con el hachazo fiscal a Madrid porque no soportan el modo de vida que nos hemos dado y como gestionamos en Madrid".

Señala que el cupo catalán solo busca la "ruptura de España" y la de las "Comunidades Autónomas". La presidenta de Madrid asegura que "ahora viene el gran golpe de Cataluña". "Va de cómo expulsan a todo español de Cataluña para volver al golpe". "Nos hemos acostumbrado a que nos mientan en la cara constantemente", comienza alegando la presidenta. "No va solo de dinero, están buscando la ruptura entre comunidades, cambiar el modelo de España".

