Así es Juanma Moreno en dos minutos

Juan Manuel Moreno es presidente del PP de Andalucía desde 2014, antes fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con Rajoy, diputado y senador. Parecía que no iba a conseguir superar los votos de su partido con Javier Arenas y que por lo tanto no iba a gobernar. Pero los malos resultados para la izquierda y los pactos con Ciudadanos y Vox van a lanzar a primera linea a un político no muy conocido. Vamos a conocer algo más sobre él, contado por Juanma Moreno mismo.

Hijo de emigrantes en Barcelona, nieto de jornalero, una licenciatura en protocolo y organización de eventos dentro de un currículum con alguna polémica, criado políticamente en las Nuevas Generaciones del PP y que siempre -dice- pide a los políticos celeridad y "nunca, nunca, nunca" decepcionar a los miles de andaluces que quieren el cambio en la comunidad.