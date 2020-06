El PP asegura que Pedro Sánchez no fomenta el "clima" para una reunión con Rajoy

El Partido Popular considera que en este momento "no hay clima" para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, mantengan un primer contacto. Los populares, además, creen que es Sánchez quien no propicia ese clima, no sólo por el tono con el que sigue criticando a Rajoy sino por su anuncio de llamar a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera, para empezar a hablar, mientras obvia al presidente.

Así lo apuntan fuentes de la dirección del PP, que insisten también en criticar el discurso de este "nuevo PSOE" sobre Cataluña, defendiendo que se refuerce el carácter plurinacional de España. No obstante, en el PP confían en que el PSOE, con Sánchez a la cabeza, estará al lado del Gobierno cuando se presenten momentos delicados del "desafío" independentista como por ejemplo la convocatoria oficial del referéndum. Y entienden, además, que, si se trata de Cataluña, sí vendría bien una conversación entre ambos dirigentes.

En el PP siguen, en cualquier caso, sin fiarse de Pedro Sánchez porque, subrayan, el líder socialista cambia de discurso dependiendo del momento y el lugar en que lo dé. Y hay malestar en las filas populares por el tono del líder del PSOE, que ha pedido "decencia" al presidente del Gobierno, lo que ha recordado a otras duras palabras de Sánchez a Rajoy en el debate electoral "a cuatro" de la campaña de junio de 2016, en el que le llamó "indecente" sin tapujos.

En Génova no ha gustado nada esta expresión, como tampoco el hecho de que Sánchez se haya apresurado, en su reunión de hoy con los parlamentarios socialistas, a anunciar un primer contacto con Iglesias y Rivera pero no ha dicho palabra sobre una reunión con Rajoy. Critican, además, que fuera el portavoz de la nueva Ejecutiva socialista, Óscar Puente, quien reclamase a Rajoy un encuentro con Sánchez porque ambos tienen, dijo ayer "asuntos de suma importancia que tratar", para que ahora el propio secretario general no haya hecho mención a la urgencia de esa reunión.