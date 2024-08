El PP asegura que llevará a Sánchez al Senado "más pronto que tarde": "Él no está por encima de la ley"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado a Europa Press que "más pronto que tarde" citarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la comisión creada en el Senado. Gamarra ha asegurado que la comparecencia se llevará a cabo cuando sea más "útil" para exigir responsabilidades a Sánchez por "tapar la corrupción" en el 'caso Koldo'.

"Ha quedado claro que a Pedro Sánchez le acorrala la corrupción en su partido, en su gobierno y en su entorno más cercano a través de su mujer y de su hermano, y no ha dado explicaciones", aseguraba Gamarra.

Según la popular, "lo único que está intentando Sánchez es permanecer en el poder para utilizar todos los resortes que tenga desde el Estado para utilizarlos en defensa de los suyos y que la corrupción no le afecte desde el punto de vista de las responsabilidades políticas y penales que pueda haber".

La secretaria general ha asegurado que una cosa son las responsabilidades penales, que son asunto de los jueces para los que ha pedido "dejar que hagan su labor", y otra son las responsabilidades políticas. Por eso, no se plantea llamar a comparecer a Begoña Gómez: "Quien tiene que dar explicaciones políticas y quien tiene que asumir responsabilidades políticas es el presidente del Gobierno".

"A Pedro Sánchez le hemos pedido explicaciones en reiteradas ocasiones y hasta el momento no ha sido capaz de dar ninguna y tendrá que darlas a través de la Comisión de Investigación del Senado. Cada vez tenemos más información para exigir más pronto que tarde la comparecencia de Pedro Sánchez y que dé todas las explicaciones oportunas", ha asegurado.

Gamarra ha sostenido que Sánchez "se equivoca" si cree que se va a poder librar de las responsabilidades políticas y que "hay motivos" para realizar la comparecencia. "Cada día que pasa hay más datos que fundamentan y constatan que Pedro Sánchez ha sido conocedor desde el primer momento de la corrupción" en el Ministerio de Transportes y en su partido a través de sus máximos responsables porque el entonces ministro José Luis Ábalos "no era un cualquiera que pasaba por Ferraz, sino que era nada más y nada menos que el número 3 del PSOE", y porque el actual ministro, Óscar Puente, está manteniendo en el cargo a "personas investigadas por corrupción por parte de los tribunales".

Además, según su opinión, el objetivo del presidente del Gobierno es esclarecer lo ocurrido, sino "tapar" la corrupción: "La corrupción la ha conocido desde el primer momento y la ha tapado en su Gobierno, en su partido y evidentemente en su entorno más cercano y, por tanto, Pedro Sánchez tendrá que asumir responsabilidades políticas, al margen de las responsabilidades penales que serán los jueces los que tendrán que dilucidarla".

"Que no se olvide de que, por mucho que él haya entregado a sus socios que se sitúen por encima de la ley, él no está por encima de la ley, su partido no está por encima de la ley y su familia no está por encima de la ley", ha sentenciado.

