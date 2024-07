Cuca Gamarra, sobre la polémica con la Ley de Extranjería: "Como Sánchez no gobierna España, no tiene política migratoria"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha estado este miércoles en directo en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, donde ha analizado la situación política actual. Desde la forma de gobernar de Pedro Sánchez, quien considera que está "asfixiado por escándalos" y posiciona al país en "una situación muy grave desde el punto de vista de la gobernabilidad", hasta la comprometida Ley de Extranjeríao el caso Begoña Gómez.

"Cada vez más españoles le dan la espalda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no solo no tiene mayoría para gobernar, sino cada vez mas españoles que le dan la espalda", asegura Cuca Gamarra, quien también hace referencia a la ausencia de Sánchez en el Pleno del Congreso en el que se debatían, entre otros temas, la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería y los objetivos de estabilidad: "en vez de dar la espantada como ayer que no fue ni a votar, que reflexione", puesto que advierte, la "legislatura ha sido error desde el principio por su obsesión de mantenerse en el poder".

"Construyó solo mayoría para la investidura"

Gamarra es tajante. Explica que "la situación de España es muy grave desde punto de vista de la gobernabilidad", aspecto donde "el único responsable es Sánchez", quien "perdió las elecciones y su única obsesión fue que el PP no gobernara, bloqueando la posibilidad de alternanza en el poder", ya que lo que desea es "permanecer en el poder a cualquier precio". La secretaria general del PP insiste en que "construyó solo mayoría para la investidura, una coalición de intereses mutuos, donde cada uno consigue lo que quiere, pero España paga platos rotos".

"Es hora de que Sánchez envíe una carta de dimisión"

"Esta legislatura durara lo que diga Puigdemont, solo Sánchez puede resolverlo"

"El Gobierno no puede seguir así, es hora de que Sánchez pare de verdad a reflexionar y envíe una carta de dimisión, tiene que ser el camino", ha señalado Cuca Gamarra, quien reseña, ante la reunión de este miércoles de grupos parlamentarios, que "si no hay respuesta del presidente, sera el presidente Feijóo quien de respuesta". Señala que España no puede continuar con "un gobernante solo obsesionado con permanecer en Moncloa el tiempo que sea", siendo la ley de amnistía la única que ha salido adelante, puesto que "son más las leyes que han caído que las que han sacado". Ni tampoco con un presidente "acorralado por corrupción", haciendo referencia al caso de su esposa o su hermano. "Dijimos que esta legislatura durará lo que diga Puigdemont, solo Sánchez puede resolverlo", sentencia.

Cuca Gamarra hace referencia a esto, resaltando una "corrupción que todos los días marca informativos, la que afecta a su entorno más personal, de su mujer y de su hermano, con una calle avergonzada de las cesiones a los independentistas que no van a parar".

"Como Sánchez no gobierna España, no tiene política migratoria"

Sobre la Ley de Extranjería, apunta que "es el resultado de la política implantada por Sánchez, donde no existen pactos de Estado o acuerdo. Lo que paso ayer tiene dos claves, la primera es que Sánchez lleva mas de seis años al frente del Gobierno, no hay política migratoria responsable que vaya a la causa de la crisis migratoria que vive nuestro país, como Sánchez no gobierna España, no tiene política migratoria, lo que hace que se viva crisis de envergadura importante". "El PP ha tendido la mano para que se articule y ha dado las claves de por dónde hay que ir", señala.

Caso Begoña Gómez

En cuanto al caso de la esposa del presidente, Begoña Gómez, Cuca Gamarra mantiene que "el presidente tendría que haber dado explicaciones hace mucho tiempo, pero ha preferido ley del silencio. No le va a funcionar, el PP va a llegar hasta el final en exigencia de responsabilidades políticas, más allá de las jurídicas que tienen que verse en los tribunales".

