Artur Mas responde a Rajoy que la mezcla de sangre "no nos hace iguales"

En la inauguración en la Universidad de Vic del IV simposio internacional sobre la enseñanza del catalán, Mas ha incidido en que la mezcla de sangre no nos hace iguales porque "este país se ha construido siempre a través del 'ius soli' -derecho del suelo- y no del 'ius sanguinis' -derecho de sangre-".

"El problema no es si estamos mezclados de sangre o no", ha matizado Mas, quien ha apelado a la famosa frase del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol al afirmar que "quien vive y trabaja en Cataluña es catalán". Mas también ha señalado que el modelo catalán de inmersión lingüística "ha cumplido los objetivos fundamentales de garantizar la igualdad de oportunidades y reforzar la cohesión social".

En este sentido, el presidente catalán ha apuntado que "el catalán es el elemento común que nos une, y quien diga que en Cataluña hay problemas de convivencia, es rotundamente falso". No obstante, Mas ha recalcado el papel de la lengua castellana ya que, ha aseverado, "el avance del catalán no ha ido nunca en detrimento del castellano, que se aprende con normalidad" y que ha calificado de "lengua amiga, querida y necesaria".

También ha participado en la inauguración del simposio de la UVic, que reúne hasta mañana a más de 300 asistentes y cerca de 140 comunicaciones y ponencias, el alcalde de la localidad, Josep M. Vila d'Abadal, quien ha manifestado que "el uso inclusivo de la lengua nos iguala a todos". El alcalde ha puesto como ejemplo las vecinas ciudades de Vic y Manlleu, que "a pesar de tener fuertes inmigraciones extracomunitarias no han tenido ningún conflicto social gracias a la lengua".

Pero no ha sido el único acto en el que Mas ha acaparado la atención de los medios en este viernes. Durante su visita a Muntañola, ha tenido un encontronazo verbal con un grupo de bomberos.

Los bomberos le esperaban para protestar por los recortes, y le han acusado de no dialogar. El presidente catalán les ha dicho que no le corresponde esa negociación y ellos le han reprochado que es lo mismo que él critica del gobierno español.