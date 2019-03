Artur Mas: "Nuestro apoyo al Gobierno es un depósito a corto plazo"

Artur Mas ha asegurado que CiU apoyó con su voto las primeras medidas del Gobierno del PP porque es coherente con la necesidad de sanear las cuentas públicas, aunque ha advertido de que se trata de un "depósito a plazo".



El presidente de la Generalitat se ha referido así al apoyo que los diputados de CiU brindaron ayer en el Congreso a las medidas de ajuste adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, durante un desayuno informativo.



Mas ha negado que el voto de CiU esté condicionado por la necesidad de que el PP apoye los presupuestos catalanes porque pueden contar con otros grupos parlamentarios.



Ha dicho por contra que CiU ha actuado en coherencia con el apoyo que dio al ajuste aprobado en mayo de 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero. Mas no ha desvelado cuál es el "plazo" del "depósito" que concede al Gobierno -ha dicho que no era "largo" ni "medio" sino "corto"- y, aunque no lo ha hecho directamente, ha apuntado que dependerá de cuestiones como el pacto fiscal para Cataluña o la necesidad de "recomponer la confianza".



Ha insistido en que el voto de CiU responde a "una política basada en la obligación y la necesidad de una austeridad real y el saneamiento de las cuentas públicas". "O nos lo creemos, o esto va a acabar mal", ha apostillado.