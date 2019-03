Artur Mas critica que el PP no "mime" a Cataluña "como se merece"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha criticado que el PP "no respete ni mime" a Cataluña "como se merece", y más aún después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya afirmado que es el motor de España para salir de la crisis.

Mas ha hecho estas consideraciones tras visitar una empresa de tapones de corcho en Cassà de la Selva (Girona). Tras ser obsequiado con un tapón de corcho con el dibujo estampado del escudo de la Generalitat, Mas ha hecho una similitud del tapón con Cataluña y ha pedido a los presentes que imaginaran una situación en la que ese producto pudiese sacar a la empresa de una complicada situación económica.

"Imaginaos que ese tapón es Cataluña", ha pedido el president, que ha añadido que si Montoro ha reconocido que Cataluña puede sacar a España de la crisis, "¿cómo es posible que a este tapón, en este caso la economía catalana, que está ayudando a salir de la crisis al conjunto de España, ¿cómo puede ser que no lo cuiden, no lo mimen, no lo presenten bien ni confíen ni lo respeten?".

Los independentistas acusan al PP de poner en marcha un "aquelarre del miedo"

Ha recordado que, en muchos aspectos, Cataluña merece respeto y puede presentarse en el resto del mundo, y ha citado como ejemplos el Celler de Can Roca como mejor restaurante del mundo, los éxitos del deporte catalán y empresas como Parramon, que hoy visitaba.

Artur Mas también se ha defendido de quien reprocha a la sociedad catalana ser cerrada, aislada y provinciana y ha afirmado que esto es falso porque Cataluña es "vocacionalmente" abierta, exportadora, turística y cooperadora.

Críticas desde el PSC y el PP a la postura de Rajoy

Los representantes de los otros partidos con mayo representación en el Parlament catalán también han valorado las palabras de Rajoy. El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha asegurado que los socialistas catalanes están "sorprendidos muy negativamente" por el discurso del presidente, ya que cree que "está demostrando incapacidad de ofrecer alguna solución".

"La pregunta que uno se hace es si Rajoy fue más irresponsable como líder de la oposición, con la su actuación contra el Estatut, o lo está siendo aún más ahora como presidente del Gobierno español", ha declarado Lucena a los periodistas.

Los independentistas califican la convención popular de "aquelarre del miedo" y acusan al PP de llegar a Barcelona con un mensaje apocalíptico. "Han organizado un aquelarre del miedo, en contra de la democracia, e invitando a los 4 jinetes del apocalipsis", dijo Alfred Bosc, portavoz de ERC en el Congreso.