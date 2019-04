Arrimadas: "Llevamos un mes y medio de legislatura y casi el 13% del pacto con el PP ya se ha puesto en marcha"

Inés Arrimadas ha puesto en valor el trabajo de Ciudadanos en estos casi dos primeros meses de legislatura. La líder de la formación naranja en Cataluña lejos de sentirse apartados por parte del PP asegura que "muchas las cosas que defendimos y exigimos son una realidad" y cita entre otras medidas el permiso de paternidad, la ley de autónomos etc.

Arrimadas ha insistido en que "el protagonismo que quiere Ciudadanos es el de sus medidas" y en este aspecto ha manifestado que en el más de mes y medio que se lleva de legislatura "casi el 13% del pacto con el PP ya se ha puesto en marcha".

Arrimadas ha puesto sobre la mesa que "si ahora mismo no se ha subido el IVA y el IRPF no es porque el PP no haya querido, si no porque lo firmó con nosotros. Ahora sí, si lo que quiere el PP es aumentar los impuestos y dejar de lado a los que se han librado de pagar los impuestos con la amnistía fiscal es evidente que se tiene que buscar otros socios".

Arrimadas cree "que se están viendo cambios, llevamos solo un mes y medio de legislatura y esos cambios se van a ver en los Presupuestos Generales".

La catalana ha mantenido con Susanna Griso que "se debe cambiar el foco de los pactos de los últimos años" y es que apuesta por centrarse en el quién y no en el qué. Firmen defensora de que "ahora estamos mejor que hace dos meses: el Gobierno se somete a sesiones de control, estamos hablando de autónomos, de permisos de paternidad... Yo creo que C's ha sido responsable, ha permitido que se inicie la legislatura, pero para que haya cambios".

Precisamente por esta actitud de que "está habiendo cambios", Arrimadas ha dejado claro que desde las filas de Ciudadanos "no estamos pensando en unas terceras elecciones, estamos pensando en que se gestione España" y añade: "A los que les sentaría mal unas terceras elecciones es a los españoles".

Arrimadas ha explicado que los militantes han definido este fin de semana las bases en las que se fundamentará Ciudadanos a partir de ahora: un partido liberal progresista demócrata y constitucionalista y ha contestado que "no puede sorprender" porque es "una evolución normal".