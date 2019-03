Arrimadas: "Les pido a los independentistas que no nos hagan perder tiempo y dinero"

Entre los 21 cargos señalados por el Gobierno a los que se les enviará la resolución del TC, entre los que se encuentra un miembro de Ciudadanos, Arrimadas ha señalado que el TC notifica a todos los miembros de la mesa su resolución "para avisarles de que ellos tienen especial responsabilidad en que se cumpla esta suspensión". Destacó que su compañero de partido no incumplirá la resolución.



Considera Arrimadas que si estas personas desoyen la resolución del TC estarían incumpliendo una resolución de un Tribunal y podrían incurrir en responsabilidades penales. "Les pedimos que abandonen la ilegalidad y que nos sentemos a ver cómo podemos gobernar en Cataluña", ha sostenido Arrimadas.



Ha recordado que si los separatistas siguen en la línea de la ilegalidad obligarán a los funcionarios a estar fuera de la ley. "Hay que dar tranquilidad y trabajar para solucionar los problemas de los catalanes".

Cree que los mossos no van a obedecer órdenes ilegales y recuerda que cualquier presidente de la Generalitat va a tener que cumplir las leyes. "No nos hagan perder tiempo y dinero y busquemos una alternativa que respete la legalidad", mantiene.