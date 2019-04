Arrimadas, ante el anunciado 'no' del PSC a Rajoy: "Hay gente que disfruta del bloqueo"

Inés Arrrimadas, líder de Ciudadanos y de la oposición en Cataluña, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que "no hay que tener complejos para ser útiles a la gente" en relación con la posibilidad de que algunos diputados del PSOE se ausenten durante la sesión de investidura de Mariano Rajoy, lo que le convertiría en presidente del gobierno sin que se registre la imagen de estos políticos absteniéndose.

En este sentido, la política de Ciudadanos ha señalado la importancia de la utilidad de la oposición en la posible futura legislatura, ya que "el PP no tiene mayoría absoluta", y ha defendido que entre su 'sí' y 'no' a Rajoy "hay 150 medidas" a pesar de que para ellos "no es un plato de buen gusto que Rajoy siga siendo presidente". No obstante, ha subrayado que si finalmente se llega a terceras elecciones su partido no estaría mal valorado, aunque no hay que pensar en una nueva cita electoral en relación con lo que señalen las encuestas.

"No hay que tener complejos para ser útiles a la gente"

En cuanto al futuro gobierno, si se llegara a formar en las próximas dos semanas, Arrimadas ha insistido en que Ciudadanos no formará parte del mismo: "No vamos a entrar en un gobierno del PP porque no es nuestro gobierno".

En relación con la estabilidad de esta legislatura, si llega a arrancar, la entrevistada ha explicado que será el PP el que tiene que buscar los apoyos, por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado, y ha preguntado a los que están en contra de esta opción, como Miquel Iceta, cuál es exactamente su propuesta. "Hay gente que disfruta del bloqueo", ha lamentado.

"No es plato de buen gusto que Rajoy vuelva a ser presidente"

El bloqueo beneficia a los independentistas

Aludiendo a la situación en Cataluña, considera que los independentistas quieren que continúe el bloqueo y España no vaya bien para que la ciudadanía no quiera permanecer en el país. Así, ha defendido que para asumir "el reto" catalán hay que adoptar una agenda reformista y que su postura respecto a este asunto no se ha modificado. Por ello, también se ha mostrado en contra de la posición de Podemos, que, en su opinión, no considera que la justicia tenga que actuar. A su juicio, "no es negociable" que "se tenga que hacer cumplir la ley", aunque ha reiterado que se debe hacer "más política". Por otro lado, ha tildado de "anacrónico" que algunas personas digan que ella ha cambiado de opinión después de haberse casado con una persona independentista.

En clave regional, Arrimadas se ha mostrado en desacuerdo con los resultados del CEO en cuanto a intención de voto, ya que no tiene en cuenta el recuerdo y los sitúan como cuarta fuerza política en Cataluña. Si se tuviera en consideración el voto anterior, la política de Ciudadanos dice que su partido se mantendría como líder de la oposición. Por ello, considera que "cuando a los independentistas se les acaben todas las prórrogas va a ser necesaria una alternativa", que podría ser Ciudadanos. "Es un insulto a la inteligencia decir que vamos a tener la independencia con 75.000 millones de euros de deuda", ha zanjado.