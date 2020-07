Arias Cañete: "Los recursos presupuestarios para prevenir el fuego son escasos"

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado partidario de hacer "una profunda reflexión" sobre cómo prevenir "estos incendios forestales", ante el elevado número de fuegos que se están produciendo este verano en España y que, a fecha de 5 de agosto, han arrasado un total de 132.299,89 hectáreas, según su departamento.



"Habrá que hacer una profunda reflexión sobre cómo prevenir estos incendios forestales, ha asegurado el ministro; "es posible que se pudiera hacer más pero también es que los recursos presupuestarios son escasos y las comunidades autónomas han establecido sus presupuestos; pero también los movimientos ecologistas tendrán que ver si los cortafuegos tienen las dimensiones adecuadas, si se puede limpiar el monte con máquinas o no, porque hacerlo a mano es muy costoso".

Además, Arias Cañete ha anunciado que el Gobierno tiene previsto aprobar este mes de agosto un decreto ley de medidas urgentes para paliar los efecfos y consecuencias de los incendios forestales. El ministro ha puntualizado que el Ejecutivo "está trabajando en el contenido de ese decreto porque aún se siguen produciendo incendios en el territorio nacional" y ha indicado que las medidas finales se tomarán en colaboración con las comunidades autónomas, "que son las que tienen responsabilidades forestales en sus respectivos territorios".

Sobre su polémica visita a los toros

Arias Cañete, ha afirmado que acudió a los toros el pasado sábado junto con el Rey don Juan Carlos porque así se lo ordenaron desde Presidencia del Gobierno, en respuesta a la critica lanzada desde el Grupo Socialista por acudir a la corrida mientras había varios incendios declarados en España.

"Estuve como ministro de Jornada porque me envió Presidencia del Gobierno a acompañar al Rey. Esa es una de las funciones de los ministros, acompañar al Rey en los actos oficiales porque cuando el rey viaja siempre va acompañado de un ministro del Gobierno". En este sentido, ha asegurado que la decisión de acudir a este acto no la ha decidido él mismo. "El acto no lo decide el ministro, a este ministro le dan órdenes de ir a acompañar al Rey y ejecuta las órdenes que recibe", ha añadido.

El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha denunciado que "mientras España arde", el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete "se va a los toros". Se refería así a la presencia del ministro en la corrida de toros que el sábado se celebró en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. En un comunicado, el PSOE exige la comparecencia de Cañete en el Congreso y denuncia la falta de táctica del PP frente a este tipo de catástrofes.

Insinúa que Canarias tardó en pedir ayuda

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha respondido a las quejas de Canarias sobre el tiempo que ha tardado el Estado en movilizar hidroaviones hacia los incendios forestales que afectan a las islas que, en ocasiones, se han pedido a última hora de la noche. Arias Cañete ha subrayado que el 25% de los hidroaviones de gran capacidad se encuentran en estos momentos en Canarias, donde un fuego en La Gomera ha obligado al desalojo de una cuarta parte de su población.

El ministro ha señalado que, "a veces", las quejas desde esta comunidad autónoma no tienen en cuenta que los hidroaviones son de hélice, por lo que el vuelo es "muy lento" "Y si el avión se pide a última hora de la noche, no puede volar de noche, por tanto tarda mucho tiempo en llegar. Si se pidiera a primera hora de la mañana tendría todo el día para ir volando", ha dicho Arias Cañete.