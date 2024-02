Los argumentos del Supremo para abrir causa penal a Puigdemont

Los jueces del Tribunal Supremo (TS) consideran que Carles Puigdemont "animó a seguir las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento". Y acreditan la participación de Puigdemont en los hechos investigados. En el auto reflejan que Puigdemont "estuvo informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional, y la desestabilización grave de las instituciones democráticas". El alto tribunal ha acordado investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat.

La decisión del Tribunal Supremo ha llegado justo unos días después de que la número dos del fiscal general del Estado se opusiera a investigar por terrorismo a Puigdemont. Este jueves ha sido desautorizada. La causa se abre para averiguar posibles delitos de terrorismo en relación con el caso 'Tsunami Democràtic'. El auto del TS podría afectar a la negociación de la ley de amnistía.

El Supremo pone fin a varias semanas de idas y venidas dentro de la propia Fiscalía. Primero se dijo que Carles Puigdemont sí que podía ser juzgado por terrorismo y pocos días después la número 2 del fiscal general comentó que no veía rastro de terrorismo. Ahora el TS abre la causa y lo explica en un auto de 32 páginas. Remarca que "no solo las acciones de ETA o la Yihad" es terrorismo, "sino también recurrir de forma coordinada a la violencia" para "subvertir" el orden constitucional y el "amedrentamiento" de población.

¿Por qué se encausa a Puigdemont? El auto dice que no hace falta pertenecer a un grupo terrorista para participar en el delito. Y en el caso del expresidente catalán, "conocía" la formación de Tsunami Democràtic y que las "alentó de forma activa". La Sala de lo Penal da la razón al juez García Castellón.

El auto del Tribunal Supremo relata con detalle cómo se produjo el asalto al aeropuerto de El Prat en octubre de 2019, después de la sentencia del proceso independentista. Los jueces de la sala segunda del Supremo consideran que estos hechos pueden constituir un delito de terrorismo.

Puigdemont ha comentado en la red social 'X' la decisión del Tribunal Supremo de investigarle por terrorismo. "El mismo día en que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000€, me imputan por terrorista. Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación", ha expresado en su perfil de 'X'.