Aragonès pide a sus consejeros ponerse "manos a la obra" para aprobar los presupuestos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles a los nuevos consejeros de su Gobierno monocolor, solo de Esquerra Repúblicana, ponerse "manos a la obra" para lograr sacar adelante los presupuestos para 2023. Así lo ha confirmado este medio día en una rueda de prensa, donde ha explicado, tras la primera reunión del Consejo, que la prioridad del nuevo ejecutivo regional es la aprobación de las cuentas con las formaciones que apoyaron la investidura, es decir, con Junts y la CUP.

En este sentido, el presidente catalán ha instado a la formación de Laura Borrás a dar luz verde a las cuentas que, hasta ahora, estaba elaborando la consejería de Junts: "No se entendería que Junts se autodescartara del Presupuesto que ha elaborado Junts", ha subrayado Aragonès, quien ha asegurado esperar responsabilidad y participación en los diputados de la derecha nacionalista.

La salida del gobierno de Junts pone en cuestión la aprobación de los presupuestos catalanes, que, seguramente, según el propio presidente, no estarán aprobados antes del 31 de diciembre de este año, aunque, asegura, no espera que se retrasen mucho tiempo más. Pero, ¿qué pasa si su hasta ahora socio de gobierno no apoya las cuentas?

Hay dos opciones. Una, apoyarse en el PSC, el partido ganador de los comicios en 2021 al que ERC descarta como socio de presupuestos, y otra, prorrogar las cuentas del 2022. No obstante, Aragonès, en esta rueda de prensa, ha dejado claro que no va a "especular con otros escenarios" y, en caso de la prórroga, ha afirmado que sería posible aplicar las medidas que anunció para hacer frente a la subida de la inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Pere Aragonès no se someterá a la cuestión de confianza

Asimismo, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha asegurado este miércoles que Pere Aragonès no se someterá a la cuestión de confianza que reclama Junts.

"El país no puede vivir en una inestabilidad permanente. Ahora es momento de gobernar, de tomar decisiones que mejoren el día a día", ha espetado Plaja, quien confía en que la oposición "haga un ejercicio de responsabilidad".