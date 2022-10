Laura Borrás apoya romper la coalición del Govern

Crece la inestabilidad política en Cataluña con el paso de las fechas. El terremoto político que sacude el Govern no ha terminado, ni mucho menos. La presidenta de Junts per Cat, Laura Borràs, ha exclamado este miércoles públicamente que es partidaria de romper la coalición del Gobierno catalán por "responsabilidad, coherencia y respeto a los afiliados". Ha explicado que el president Pere Aragonès, de ERC, "no avanza nacionalmente" y que tampoco tiene "legitimidad democrática".

Todo este terremoto político que sacude el Govern comenzó cuando los socios de ERC amenazaron solicitar a Aragonès a someterse a una cuestión de confianza para determinar el respaldo en el Parlament. Por el momento, Junts no ha salido del Gobierno catalán, consultará a la militancia los próximos 6 y 7 de octubre. Apenas unas horas antes de la consulta, la expresidenta del Parlament ya avanza su postura a través de dos mensajes en Twitter.

"Por responsabilidad, por coherencia y por respeto a los afiliados y votantes de JxCat y a todos los votantes independentistas del 14F, votaré 'no' a quedarnos en un gobierno que hemos certificado que no avanza nacionalmente y, por lo tanto, tampoco garantiza nuestro progreso como sociedad", ha escrito Borràs en redes sociales.

Existen dos opciones para Borràs en Cataluña

Para la líder de JxCat existen dos opciones en Cataluña: "Quedarse y quedarnos atrapados en un gobierno que ha decidido no liderar la independencia; o tomar la determinación de ofrecer un proyecto libre para volver a encarrilar a Cataluña en el camino del mandato del 1 de octubre. Las dos cosas al mismo tiempo no son creíbles".

En sus mensajes, Laura Borràs ha lanzado mensajes de audio para la militancia. Reprocha al president Aragonès que "comprometió a culminar la independencia, pero los pasos han ido en la dirección contraria". "Es un Govern al que no le queda legitimidad democrática, porque no puedes querer aprovecharte de unos votos y, cuando los tienes, olvidarte de los compromisos".

"Cuando un partido te expulsa de la Presidencia del Parlament o de la Vicepresidencia del Govern, ¿se puede hablar de lealtad o respeto", aseveraba contundentemente la presidenta de Junts. Asimismo, exclamaba que su negativa seguir en el Ejecutivo es un 'sí' a Junts y a Carles Puigdemont, como también "un 'sí' a la república y al futuro".