El Ministerio de Educación y Formación Profesional espera publicar la convocatoria de becas generales para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (universitarios y no universitarios) antes de que concluya el mes de julio. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al Real Decreto que regula el régimen de las becas y ayudas al estudio del curso 2019-2020, del que se benefician cada año unos 800.000 alumnos.

De este modo, Tiana se ha mostrado satisfecho de haber logrado la aprobación del Real Decreto para lo que, según ha asegurado, ha habido que "trabajar intensamente". Así, ha indicado que esto significa que la convocatoria, por parte del Ministerio de Educación, "será rápida". En concreto, el secretario de Estado de Educación en funciones cree que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el real decreto el sábado 13 o el lunes 15 de julio y, a partir de ahí, el cálculo es que "en un plazo de diez días o 15 como mucho" el Ministerio convoque las becas y ayudas. Atención para los interesados porque puede ser en agosto.

El Real Decreto de becas amplia el presupuesto inicial de 1.470 millones de euros en aproximadamente 40 millones para mejorar las condiciones de 17.000 becarios, que pasarán a percibir una beca o una de mayor cuantía en virtud de las reformas introducidas en el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. En este punto, Alejandro Tiana ha aclarado que este dinero extra se ha logrado "negociando" con Hacienda y ha asegurado que "no hay un incremento de la partida de becas por no haber presupuestos" por lo que "hubo que hacer una búsqueda de más fondos presupuestarios para poder compensar eso y, manteniendo todo lo demás igual, que no hubiese nadie que perdiera". Tiana ha explicado que, al estar el Gobierno en funciones, "hay gastos que hasta ahora no se han podido hacer" y, por tanto, el Ministerio dispone de "algunos fondos" de otras partidas. Educación aportará el dinero necesario y, si no fuera suficiente, hay un "compromiso" de Hacienda de suplementarlo, según ha detallado.

Hay pocos cambios con respecto a otras convocatorias, se deja "claro los posibles beneficiarios de algunos casos especiales" como los que estudian para oficiales y suboficiales del Ejército. Sobre la convocatoria del Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, Alejandro Tiana ha asegurado que la próxima reunión será ya después del verano: "Nuestro compromiso es, a la vuelta del verano, seguir trabajando sobre los propósitos concretos de reforma" del sistema de becas, ha señalado, para después advertir de que "para poder cerrarlo hará falta saber qué previsiones presupuestarias hay". Las mayores críticas al sistema de becas, requisitos y cuantías aparte, es que se cobran con el curso ya avanzado, con lo que los estudiantes tienen que demostrar que necesitan el dinero para estudiar, pero lo reciben cuando ya han tenido que comenzar el curso.