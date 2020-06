La app de rastreo del coronavirus se ensayará en La Gomera

El Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud y las direcciones generales de Modernización y Nuevas Tecnologías, colabora con el Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para pilotar a finales de junio en La Gomera una app de rastreo de posibles contagios por coronavirus. El objetivo es explorar los potenciales de esta aplicación móvil de traceo en un escenario real. Sus resultados, con información, datos y experiencia, permitirán valorar a las autoridades sanitarias, tanto nacionales como autonómicas, si esta solución tecnológica se puede implementar en todo el país para luchar contra la covid-19, reducir el impacto de nuevos contagios y cortar de forma eficaz una posible cadena de contagios.

¿Cómo funciona?

La finalidad es testar en La Gomera la app en una población abierta. Utiliza un modelo descentralizado, basado en el protocolo Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T), el más respetuoso con la privacidad del usuario. Cuando una persona da positivo en el test de covid-19 y lo autoriza, se envían al servidor solo los identificadores que él ha emitido y no los que ha detectado de otros móviles cercanos, a diferencia del modelo centralizado que envía todo. Es decir, el cotejo de datos y análisis de riesgo se lleva a cabo en el móvil del usuario y no en el servidor. Las autoridades sanitarias solo podrán acceder a los identificadores generados por el móvil de la persona infectada, pero no a los de sus contactos. Los posibles contagiados recibirán una alerta en su app, que les notificará tal posibilidad y les proporcionará información sobre cómo proceder a partir de ese momento.

¿Problemas de privacidad?

El modelo descentralizado cumple con las orientaciones de la Comisión Europea que recomienda que la app almacene los identificadores en el móvil de manera cifrada. Asimismo, considera que la solución descentralizada está más en consonancia con el principio de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El modelo está alineado con las Directrices 04/2020 sobre herramientas de rastreo de contactos del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), de 21 de abril de 2020, que enfatiza que el marco europeo de protección de datos personales contiene disposiciones específicas que permiten el uso de datos anónimos o personales para luchar contra la pandemia de covid-19.

Sin geolocalización

El CEPD señala que el uso de la app debe ser voluntario y no basarse en la geolocalización, sino en información de proximidad respecto a otros ciudadanos. En general, remarca el CEPD, el modelo descentralizado está más en consonancia con el principio de minimización establecido en el RGPD. Se ha elegido la isla de La Gomera para este piloto por ser uno de los territorios donde confluye población local con turística y donde la colaboración ciudadana ha sido esencial en el control de la pandemia. Además, se ha tenido en cuenta que los agentes locales de la Isla, Cabildo y ayuntamientos, se han comprometido a promover una amplia participación de la ciudadanía, lo que es relevante para obtener un buen muestreo y que los resultados sean suficientemente fiables. Canarias, por su condición geográfica de archipiélago y como destino turístico reconocido a nivel mundial, ha sido el lugar elegido por el Gobierno central para la puesta en marcha de este piloto.