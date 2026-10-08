Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

PSOE

Anticorrupción aprecia indicios de delito en el PSOE por el caso de las cloacas

La Fiscalía apunta a una posible financiación de la trama vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán, mientras el juez Pedraz debe decidir si investiga también al partido.

Sede del PSOE en la calle Ferraz.

Pedraz decidirá si investiga al partido por la presunta financiación de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

El PSOE podría acabar investigado judicialmente por el denominado caso de las cloacas. La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de delito relacionados con la presunta utilización de recursos del partido para financiar las actividades de un grupo que habría tratado de frenar investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno y a la formación socialista.

La investigación, que dirige el juez Santiago Pedraz, se centra especialmente en el posible papel de Santos Cerdán y Leire Díez. Según las sospechas recogidas en el procedimiento, el exsecretario de Organización del PSOE habría ejercido como responsable de la presunta trama, mientras que Díez se habría encargado de buscar información comprometedora para intentar obstaculizar determinadas investigaciones.

La Fiscalía sostiene que el partido podría haber facilitado medios económicos y materiales para estas actividades. En concreto, señala que "a través de Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera".

Los pagos y contratos, en el centro de la investigación

Una de las principales cuestiones que se investigan es el origen del dinero con el que supuestamente se financiaban las actividades del grupo.

Los investigadores tratan de esclarecer si el PSOE realizó pagos a Leire Díez y a otras personas vinculadas a la presunta trama. También están bajo sospecha posibles contratos ficticios con despachos de abogados y consultoras que habrían servido para encubrir esos desembolsos.

En el procedimiento figuran 17 investigados, entre ellos Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE. También aparecen otros antiguos responsables públicos, empresarios y abogados.

Pedraz decidirá si el PSOE pasa a estar investigado

La posible implicación del partido como organización constituye ahora una de las cuestiones pendientes de resolución judicial. Será el juez Santiago Pedraz quien determine si existen elementos suficientes para atribuir al PSOE la condición de investigado.

Mientras tanto, desde Ferraz trasladan tranquilidad ante la evolución del procedimiento.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La UCO apunta a reuniones en un "piso franco" entre la trama de Leire Díez y el entorno de los Rochos

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista

Publicidad

España

Homenaje a Maricarmen

Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones en directo: Feijóo avisa a Pedro Sánchez que el PP no va a permitir "un intento de manipulación emocional a los españoles"

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista

La UCO apunta a reuniones en un "piso franco" entre la trama de Leire Díez y el entorno de los Rochos

Migrantes en el Guano

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Torres confirma más de 11.000 retornos y admite que aún quedan migrantes ocultos

Sede del PSOE en la calle Ferraz.
PSOE

Anticorrupción aprecia indicios de delito en el PSOE por el caso de las cloacas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo da una rueda de prensa tras la Junta Directiva Nacional del Partido Popular
CASO LEIRE

Feijóo exige a Pedro Sánchez aclarar "quién dio la orden de deshacerse" de la jueza Biedma

Elecciones generales el 29 de noviembre
Elecciones generales

En medio de la crispación y con la calle caliente, España camina hacia las elecciones generales del 29-N

¿Cómo influirá la muerte de Maricarmen en las elecciones del 29-N? Ha muerto el símbolo de las protestas por la vivienda y, cuando fallece un símbolo, los efectos son impredecibles. Así hemos llegado al adelanto electoral.

Imagen de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz
Badajoz

David Sánchez recurre su sentencia por prevaricación administrativa y señala que hubo una "investigación prospectiva"

La defensa del hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pide la absolución tras ser condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Prensa internacional

La prensa internacional se hace eco de la muerte de Maricarmen, la definen como un icono de la lucha por la vivienda

La jueza Biedma saliendo de la Audiencia Nacional

La jueza Biedma sintió "angustia" cuando supo que la vigilaban a ella y a sus hijas, pero desconoce si detrás estaba Leire Díez

Imagen de la acampada en Sol

La huelga general por la crisis de vivienda será el 11 de noviembre

Publicidad