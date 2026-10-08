Anticorrupción aprecia indicios de delito en el PSOE por el caso de las cloacas

El PSOE podría acabar investigado judicialmente por el denominado caso de las cloacas. La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de delito relacionados con la presunta utilización de recursos del partido para financiar las actividades de un grupo que habría tratado de frenar investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno y a la formación socialista.

La investigación, que dirige el juez Santiago Pedraz, se centra especialmente en el posible papel de Santos Cerdán y Leire Díez. Según las sospechas recogidas en el procedimiento, el exsecretario de Organización del PSOE habría ejercido como responsable de la presunta trama, mientras que Díez se habría encargado de buscar información comprometedora para intentar obstaculizar determinadas investigaciones.

La Fiscalía sostiene que el partido podría haber facilitado medios económicos y materiales para estas actividades. En concreto, señala que "a través de Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera".

Los pagos y contratos, en el centro de la investigación

Una de las principales cuestiones que se investigan es el origen del dinero con el que supuestamente se financiaban las actividades del grupo.

Los investigadores tratan de esclarecer si el PSOE realizó pagos a Leire Díez y a otras personas vinculadas a la presunta trama. También están bajo sospecha posibles contratos ficticios con despachos de abogados y consultoras que habrían servido para encubrir esos desembolsos.

En el procedimiento figuran 17 investigados, entre ellos Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE. También aparecen otros antiguos responsables públicos, empresarios y abogados.

Pedraz decidirá si el PSOE pasa a estar investigado

La posible implicación del partido como organización constituye ahora una de las cuestiones pendientes de resolución judicial. Será el juez Santiago Pedraz quien determine si existen elementos suficientes para atribuir al PSOE la condición de investigado.

Mientras tanto, desde Ferraz trasladan tranquilidad ante la evolución del procedimiento.

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